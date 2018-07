Pas de ruée vers les passeports helvètes

Seuls 482 jeunes de troisième génération sont devenus Suisses depuis le changement de loi, le 15 février, leur permettant d'acquérir plus facilement le passeport à croix blanche, affirme Le Matin Dimanche. Or, selon le professeur de sociologie genevois Philippe Wanner, presque 25'000 enfants et jeunes entre 9 et 25 ans rempliraient les critères de cette naturalisation simplifiée.

Entraves administratives, coûts de la démarche, motivation ou service militaire obligatoire sont quelque-unes des raisons qui expliquent ce phénomène. Selon lui, la moyenne s'établira à quelque 150 naturalisations facilitées par an.

L'UDC demeure de son côté persuadé que des «nationalisations massives» menacent.