Pas si pur, le courant bleu que grillent les Genevois

Le Genevois se branche sur la prise électrique la conscience tranquille. Son fournisseur attitré, les Services industriels de Genève, est à l’écoute de sa fibre écolo. Il y a quinze ans déjà, les SIG ont banni le courant d’origine nucléaire. Au début de 2017, ils ont franchi un nouveau pas hautement symbolique. Désormais, ils ne livrent que du courant 100% renouvelable et 100% suisse aux ménages du canton. En clair: Genève se branche sur les barrages du pays, mis à part quelques apports de solaire. Une première en Suisse.

Vertueux, les SIG? Sans conteste. Mais de là à leur donner le bon Dieu sans confession, il y a un pas. Car leur produit suisse et bleu «à 100%» souffre quelques entorses et n’est pas aussi pur qu’on veut bien le dire.

Fournisseur magnanime

L’effet d’annonce de ce joli coup marketing a toutefois porté ses fruits jusqu’en Valais. Le Nouvelliste a été séduit par ce fournisseur si magnanime. «Genève vend de l’électricité de nos barrages, pourquoi pas nous?» se demandait le quotidien sédunois. Il pointait du doigt les distributeurs valaisans qui, eux, préfèrent vendre du courant européen et du nucléaire, bien moins cher que l’or bleu qui jaillit de leurs vallées. À l’heure où la Suisse pensait brader ses barrages aux Chinois, voilà que les SIG s’érigeaient en sauveur de la patrie.

Les SIG sont comme tous les distributeurs en Suisse. Depuis la libéralisation de l’électricité en 2009, ils peuvent s’approvisionner sur le marché européen. La plupart ne s’en privent pas car les prix sont au plus bas depuis plusieurs années. «La faute aux Allemands, résume le Valaisan Bruno Pellaud, ancien directeur adjoint de l’Agence internationale de l’énergie. En subventionnant massivement l’éolien et le solaire, et en soutenant la production électrique à base de charbon, ils ont cassé les prix.» Ajouté à cela que la demande européenne est faible en raison de la conjoncture, et on comprend que la surabondance d’énergie a fait chuter les prix. Alors qu’en 2008 le kilowattheure se négociait entre 8 et 10 centimes sur le marché de gros, il a plongé jusqu’à 2 centimes et se vend désormais environ 4 centimes.

Les barrages pris à la gorge

Avec de tels prix, les propriétaires des barrages suisses sont pris à la gorge. Car leurs coûts de production sont plus élevés. Entre 6 et 8 centimes. «Et bien sûr, personne ne veut acheter au-dessus du prix du marché», glisse un responsable d’Alpiq qui souhaite garder l’anonymat, tout en reconnaissant que les SIG «sont plutôt fair-play». Résultat, les gros producteurs vendent à perte. C’est la raison pour laquelle, au printemps 2016, ils ont annoncé vouloir vendre une partie de leurs installations, jugées non rentables.

Pour les distributeurs suisses, en revanche, c’est du pain bénit. Car même s’ils achètent du courant très bon marché, ils n’ont pas pour autant baissé les tarifs qu’ils facturent aux ménages. Ces clients sont captifs, ils n’ont pas la possibilité de choisir leurs fournisseurs. Ils paient plein pot, soit environ 9 centimes le kWh (on ne parle ici que de l’énergie, sans compter le prix du transport et les taxes).

Une vertu à bon marché

Les SIG font pareil. «Nous achetons évidemment au prix du marché, reconnaît son directeur général, Christian Brunier. Ce serait masochiste de ne pas le faire. Néanmoins, un tiers de notre énergie est couvert par nos barrages et nos installations solaires à Genève. Cette électricité locale, comme toute énergie produite en Suisse, est bien plus chère que le marché. De plus, nous avons diminué les tarifs en 2017, et encore en 2018.»

Il n’empêche. En achetant de l’énergie au prix du marché, ils n’arrangent pas beaucoup les producteurs suisses. «Le consommateur ^genevois paie ce que coûte l’électricité hydraulique, mais l’argent ne parvient pas aux barrages, résume Jean-François Dupont, ancien ingénieur à la retraite d’EOS. Les SIG s’achètent une vertu à bon marché.»

80% en provenance de Suisse

Cette vertu, d’ailleurs, souffre quelques aménagements. Car le slogan du 100% suisse n’est pas tout à fait exact. Interrogés sur la provenance réelle de leur courant, les SIG reconnaissent «qu’environ 80% des contrats sont signés avec des producteurs suisses». Le reste est conclu avec des fournisseurs étrangers basés en Suisse, qui s’approvisionnent en Suisse ou à l’étranger. Il y a donc une part de courant étranger, entre 1 et 20%. Celle-ci est toutefois réservée à quelques grosses entreprises.

Malgré cette part importée, les SIG peuvent prétendre à un produit 100% suisse. Grâce à des garanties d’origine. Depuis 2013, ces certificats sont émis pour chaque kWh qui sort d’une installation suisse. Ils sont toutefois vendus sur un marché parallèle. On peut acheter du courant suisse sans le labelliser «suisse» ou faire le contraire. Ce que font notamment les SIG, qui achètent en grande quantité ces garanties. Pour l’heure peu prisées, elles sont très bon marché. Les SIG affirment payer en moyenne 0,4 centime le kWh. Un coût qui reste marginal.

Comme des abricots au rabais

Résumons. En achetant du courant suisse au prix du marché, les SIG agissent comme s’ils achetaient des abricots valaisans au prix de ceux d’Espagne. Christian Brunier n’écarte pas la comparaison. Mais nuance. «Les garanties d’origine sont une aide aux producteurs. Plus on en achètera, plus leur prix augmentera et encouragera la production d’hydraulique suisse. Nous nous inscrivons dans un cercle vertueux. C’est comme si nous versions des subsides pour planter toujours plus d’abricotiers en Valais. Nous faisons d’ailleurs pression pour que ces certificats soient valorisés afin qu’ils atteignent un prix qui soit vraiment écologique.»

Il n’en reste pas moins que les distributeurs, SIG ou autres, réalisent des marges intéressantes, en revendant à 9 centimes un courant acheté presque moitié prix. Comment l’expliquer? «La facture est tellement faible pour le consommateur qu’il n’y a pas de pression politique pour baisser les tarifs», explique Chantal Balet, ancienne directrice d’EconomieSuisse. «Par ailleurs, les collectivités publiques possèdent souvent les sociétés de distribution et ne veulent pas modifier des règles du jeu qui leur apportent de bons dividendes.»

Pas de transparence

Les tarifs sont certes vérifiés par la Commission de l’électricité (Elcom). Du moins en théorie. Car, avec 650 distributeurs, la tâche est énorme. Quoi qu’il en soit, ces contrôles manquent de transparence. Il est impossible de savoir à quel prix moyen un distributeur achète son courant, et donc de connaître sa marge. «Nous sommes soumis au secret d’affaires car les distributeurs sont en concurrence sur le marché libre», explique Corinne Andrist à l’Elcom. Seule certitude: les SIG n’ont jamais été sanctionnés.

Les SIG ne sont pas plus loquaces. Ils précisent toutefois qu’un tiers de l’électricité qu’ils vendent est fournie par les barrages genevois, dont le courant est plus cher que celui du marché. «Quoi qu’il en soit, nous sommes nettement en dessous de la marge autorisée par l’Elcom pour les distributeurs», assure Vincent Collignon, directeur commercial aux SIG.

La question de ces tarifs a fait toutefois l’objet d’une vive bataille aux Chambres fédérales, en raison du différentiel de prix qu’il existe entre les gros consommateurs et les clients captifs (lire ci-dessous).

Lourde défaite pour les consommateurs

Cette bataille n’a pas fait la une des journaux, bien qu’elle ait duré des mois au parlement fédéral. Elle a enfin trouvé son épilogue à la mi-décembre, au détriment des ménages et des petites entreprises.

Depuis la libéralisation de l’électricité, les gros consommateurs bénéficient des prix du marché. Ils paient donc le courant bien moins cher que les clients captifs, c’est-à-dire les ménages. Ce qui n’est pas du goût de la Commission de l’électricité (Elcom), l’arbitre du secteur. Cette dernière estime que les distributeurs doivent aussi faire bénéficier les petits clients de la libéralisation et baisser leurs tarifs en appliquant la méthode dite du prix moyen. Le Tribunal fédéral a confirmé la vision de l’Elcom. Mais, pour éviter de s’y plier, les distributeurs ont profité d’une révision de la loi sur le réseau électrique (qui n’a rien à voir avec les tarifs) pour tenter de supprimer la base légale sur laquelle s’appuie l’Elcom.

«Certains distributeurs refusent d’équilibrer les prix entre captifs et gros clients car, ce faisant, ils craignent de perdre ces derniers, qui pourraient s’approvisionner ailleurs», explique Yannick Corvalen, de Swiss-Electricity. Les SIG ne font pas exception. «Appliquer la méthode du prix moyen est impossible car la concurrence est féroce, explique Christian Brunier aux SIG. Mais nous n’avons jamais fait de dumping sur les prix aux gros consommateurs.»

Mi-décembre, les Chambres ont finalement décidé de maintenir l’obligation de répercuter les prix bas sur les captifs. Mais elles ont octroyé aux distributeurs un délai de cinq ans, et ont exempté l’énergie hydraulique. Ces largesses ont un coût annuel pour les petits consommateurs de 30 à 50 millions de francs. C.B.

(24 heures)