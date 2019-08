Passagers évacués d'un train en panne dans un tunnel

Trafic ferroviaire Deux trains ont pu circuler récemment alors que leur voie était occupée. L'un des incidents s'est déroulé sur l'axe Lausanne-Villeneuve. Plus...

Canton de Vaud La liaison ferroviaire entre Yverdon et Lausanne est fortement perturbée à cause d'un incident sur un chantier. Les trains sont supprimés jusqu'en fin de soirée. Plus...