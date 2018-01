Payerne et Sion seront mis à contribution pour le WEF

Les aérodromes de Payerne (VD) et de Sion seront utilisés comme place de dégagement et de réserve durant le World Economic Forum (WEF). De lundi à samedi prochain, des engagements pourraient entraîner des décollages et des atterrissages de tôt le matin jusqu'à tard dans la nuit dans ces régions.

La Base aérienne de Payerne fonctionnera comme premier aérodrome de dégagement et de réserve. Elle se tient prête à reprendre à tout moment certaines missions de police aérienne en cas de problèmes météorologiques, techniques ou opérationnels, indiquent les Forces aériennes mardi dans un communiqué.

L'aérodrome de Sion est utilisé comme deuxième aérodrome de dégagement et de réserve en y combinant les moyens civils de l'aéroport de Sion et un détachement militaire sous la responsabilité de Payerne. La mission de police aérienne 24 continue d'être garantie par la Base aérienne de Payerne.

Durant le WEF qui se tiendra de mardi à vendredi prochains à Davos, les missions de police aérienne seront effectuées depuis la Base de Meiringen (BE). L'espace aérien au-dessus de Davos sera sécurisé 24h/24. Son utilisation sera limitée pour tous les aéronefs, du lundi à 8h00 au samedi à 17h00 au plus tard, dans un rayon de 46 km. (ats/nxp)