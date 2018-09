Pierre Maudet: la stratégie du silence

La République est comme à l’arrêt. Si tout le monde se perd en conjectures sur les devoirs de Pierre Maudet, si les mots démission, présidence, dicastère sont sur toutes les bouches, que ce soit à la négative ou à l’affirmative, aucune véritable communication officielle n’arrive du gouvernement. La date du 20 septembre est évoquée pour que le Grand Conseil se saisisse de la demande de levée d’immunité émise par le Ministère public. Une éternité, d’autant que la sous-commission chargée d’examiner le voyage du conseiller d’État à Abu Dhabi a annoncé suspendre ses travaux jusqu’à cette date.

De l’extérieur, on ne peut s’accrocher qu’à deux preuves de vie. D’une part, un message adressé par Pierre Maudet à ses collaborateurs: «Je reste fidèle à ce que j’ai toujours soutenu devant les autorités et les médias». Il précise qu’il «ne s’agit pas d’une condamnation mais bien d’une demande de la justice à pouvoir m’entendre, je veux croire que cette procédure permettra enfin de faire la démonstration de mon intégrité (…) Conscient que la lecture de la presse peut être déstabilisante pour vous dans la gestion courante de vos dossiers, je vous remercie néanmoins de continuer sereinement votre engagement au service de l’État.» D’autre part, un mail envoyé à la députation PLR, où le magistrat appelle à l’unité pour traverser la crise, selon les informations révélées par Radio Lac. Au-delà de ça, l’élu semble avoir perdu l’usage de sa langue. À raison?

«Plus le silence est long, plus les soupçons grandissent »

«C’est clair que ce silence est insoutenable, avance Thomas Wenger, chef de groupe socialiste au Grand Conseil. Il doit immédiatement communiquer de manière transparente, plus le silence est long, plus les soupçons grandissent. Il a déjà effacé des emails, il ne faut pas continuer sur cette ligne-là.» Son homologue Vert Mathias Buschbeck est plus nuancé. «Sur l’aspect judiciaire, je trouve normal qu’il ne s’exprime pas car une enquête est en cours. En revanche, sur l’aspect organisationnel du Conseil d’État, c’est là qu’il y a urgence.»

Leurs pairs d’Ensemble à gauche et du PDC semblent moins impatients. «Ça ne sert à rien de mettre de l’huile sur le feu, le temps de la transparence, c’était avant, regrette Jocelyne Haller. Il s’est beaucoup exprimé jusqu’à maintenant. Donc qu’il se réserve quelques jours à présent, c’est de bonne guerre. Ça ne sert à rien de diffuser du brouillard.» Le silence gouvernemental semble plus critiquable à ses yeux. «Le Conseil d’État a pêché par son silence, c’est une collégialité de mauvais aloi. Là, oui, on attend une réponse, qui ne devrait plus tarder.» Jean-Luc Forni n’est pas choqué. «Le Conseil d’État veut prendre du recul et éviter une décision hâtive. Je préfère le silence à des déclarations tonitruantes qui vont dans tous les sens. Il faut accepter cette traversée du désert et relâcher la pression.»

Le secrétaire général du MCG, François Baertschi, se montre lui aussi compréhensif. «Il est dans une situation embarrassante, il ne peut plus se permettre de raconter des mensonges, il ne faut pas qu’il se contredise. S’il parlait à la presse, ce serait mal vu par la justice. Mais le black-out, c’est vrai que ça ne plaît pas aux journalistes. C’est le jeu du chat et de la souris.» Le PLR Cyril Aellen était quant à lui inatteignable hier soir.

Tous les yeux, toutes les oreilles seront tournées demain vers le gouvernement, après sa traditionnelle séance du mercredi.

(24 heures)