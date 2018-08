Piz Segnas: le «Tante-Ju» transportait 20 personnes

Un appareil de collection s'est écrasé au Piz Segnas dans les Grisons samedi après-midi, a dit à Keystone-ATS Anita Senti, cheffe du service d'information de la police cantonale. Les forces de l'ordre ont confirmé qu'il s'agissait du JU-52 HB-HOT de la compagnie JU-AIR. Une conférence de presse est prévue en début d'après-midi.

Avion de collection

L'impact a eu lieu sur la face ouest du Piz Segnas, à 2540 mètres d'altitude, selon la police grisonne.

Cette dernière ajoute que les opérations de secours, impliquant trois hélicoptères civils, deux de la Rega ainsi qu'un important dispositif de sauvetage sont en cours. La porte-parole n'a pas donné d'informations sur les passagers pour le moment mais selon les premier témoignages, l'avion transportait une vingtaine de personnes dont 17 passagers, deux pilotes et un accompagnateur.

L'avion qui s'est écrasé est un Junker Ju-52 de la compagnie aérienne JU-AIR de Dübendorf (ZH), selon un communiqué de la compagnie qui confirme l'accident. Ces aéronefs de collection ont été construits entre 1930 et le début des années 1950 en Allemagne.

Sur son site, la compagnie Ju-Air exprime «sa profonde tristesse» et «adresse ses pensées aux passagers, aux membres d'équipage, aux familles et aux amis des victimes». Elle ajoute que ses vols sont pour l'instant suspendus.

Ju-Air est une Association des amis de l'armée de l'air suisse, qui a repris trois appareils réformés en 1981. Les avions de Ju-Air effectuent souvent des circuits aériens dans les Alpes, en décollant de l'aéroport militaire de Dübendorf (ZH).

Ju-Air lost one of its historical planes. A Junkers JU-52 (HB-HOT) crashed when it impacted terrain near Flims, Piz Segnas, Switzerland. It is believed the 19 seater was fully booked on a sightseeing flight. Rescue operations are ongoing at present. https://t.co/HwLxxBG333 pic.twitter.com/M7HTGHpbzw