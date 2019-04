Plainte pénale déposée contre Yvan Perrin pour incitation à la haine

Yvan Perrin a-t-il incité à la haine sur sa page Facebook personnelle? Selon nos confrères du matin.ch, une association musulmane basée en Valais a déposé une plainte pénale qui vise l’ex-conseiller national UDC neuchâtelois. Une plainte qui s’attaque surtout aux commentaires ultraviolents qui ont défilé suite à ses propres propos. «Cela ne me fait ni chaud ni froid», commente platement l’intéressé.

Que s’est-il passé? Le 4 avril dernier, «24 heures» et la «Tribune de Genève» publient un article intitulé «L’argent du Qatar inonde l’islam suisse et paie Tariq Ramadan», à propos d’un livre-enquête sur les «Qatar Papers». À sa lecture, le vice-président de l’UDC neuchâteloise, comme à son habitude, se lâche sur les réseaux sociaux. Il cite les quotidiens en qualifiant l’article d’«édifiant sur le financement de l’islam tendance Frères musulmans en Suisse en général et à La Chaux-de-Fonds en particulier».

Dans notre article, plusieurs organismes sont cités et raillés par l’ancien conseiller d’État neuchâtelois. «Ces organismes sont bénéficiaires de versements non négligeables provenant de la «Qatar Foundation», œuvre de bienfaisance proche des Frères musulmans. Ce club est réservé aux prosélytes d’un islam pur, genre Brunei.» Le représentant de l’UDC évoque aussi l’information que l’islamologue suisse Tariq Ramadan aurait bénéficié, dans ce contexte, d’un revenu mensuel de 35'000 euros en tant que consultant.

«J’ai été un peu dépassé»

Ces déclarations sur Facebook déclencheront 93 commentaires, parfois haineux et allant même jusqu’aux appels à des actions criminelles. Ce sont les plus explicites, tels que «On attend quoi pour faire le ménage?» qui mettent le feu aux poudres. Le 18 avril dernier, l’association musulmane «De la lumière à l’excellence» (DLAE) s’en mêle. Elle dépose une plainte pénale auprès du Ministère public valaisan. Qui compose cette association, créée en 2014 à Martigny? Selon son site internet, elle se décrit comme un groupe de «jeunes initiateurs de projets, au profil éclectique et aux compétences diverses». Leur devise? Développer une dynamique sociale et religieuse autour de l’union, du partage et du vivre ensemble.

La polémique, Yvan Perrin ne souhaite pas la commenter plus que cela. Il nous a tout de même adressé quelques mots par téléphone et reconnaît que certains posts allaient un peu loin: «Il y a eu des commentaires vigoureux et violents. J’ai été un peu dépassé par la quantité et je n’ai censuré que le minimum. Je reste très attaché à la liberté d’expression. J’ai toujours eu un gros problème avec la censure et le politiquement correct. Notre liberté d’expression doit se situer au même niveau pour tout le monde.»

Malgré la plainte, mardi après-midi le commentaire d’Yvan Perrin n’avait pas été retiré de sa page. Dans la foulée, un groupe Facebook s’est créé et a lancé un hashtag inspiré d’une formule tristement célèbre, #JeSuisYvan, adoubé par une poignée de sympathisants. (24 heures)