Pluies diluviennes et neige au sud des Alpes

Les cols alpins fermés

Quatre cols alpins ont été fermés lundi après-midi pour l'hiver en raison des fortes chutes de neige à la fin de la semaine passée. Il s'agit du Gothard, de la Furka, du Klausen et du Susten.



Le col de l'Oberalp, qui relie Andermatt (UR) à Disentis (GR), a aussi été fermé pour une durée indéterminée, a indiqué lundi le département des travaux publics du canton d'Uri.



La Furka, qui relie Uri au Valais, et le Susten ont été fermés presque à la même période en 2017. Pour le Gothard et le Klausen, entre Uri et Glaris, c'était huit jours plus tard. Ca fait dix ans que le Gothard n'a plus été fermé au trafic à fin octobre déjà.