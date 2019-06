Plus de 30 stations enregistrent des records

De nouveaux records sont attendus en montagne mercredi. Comme le jour précédent, la barre des 30 degrés était franchie à la mi-journée et celle des 35 vers 16h00.

MétéoSuisse a enregistré une dizaine de lieux à plus de 35 degrés vers 17h00. A 17h10, Sion, comme mardi, arrive en tête avec 35,8, ex-aequo avec Wynau (BE), suivi de Zurich avec 35,5 et Bâle avec 35,3. En Suisse romande au bord du Léman, les températures étaient plus basses à Genève avec 33,4 ou à Lausanne avec 30,4.

Plus de 30 stations de #MétéoSuisse enregistrent des records de température maximale pour un mois de juin, principalement en montagne. Plus de détails dans notre #blogmeteosuisse du jour. #meteo https://https://t.co/5dCMXFdvhv pic.twitter.com/qOP7x3azNr — MétéoSuisse (@meteosuisse) June 26, 2019

La température la plus élevée l'été dernier était de 36,2 degrés. Le record absolu a été enregistré le 11 août 2003 à Grono (GR), avec 41,5 degrés.

En altitude, le mercure a déjà battu des records. Le Säntis a amélioré sa marque de mardi avec 21 degrés. Il s'agit de la température la plus élevée jamais mesurée sur ce sommet tous mois confondus, indique MeteoSuisse.

Les stations de montagne n'ont pas été en reste: 30,4 à Montana (VS), 25,7 au Moléson (FR) et 21,3 au Grand-Saint-Bernard (VS). Les thermomètres ont affiché 32,7 à La Chaux-de-Fonds.

La Confédération a émis des alertes de niveau 4 sur un maximum de quatre, pour des régions du Valais, du Tessin et de Bâle. Celui des autres régions de plaine se situe à trois. La sensation de forte chaleur est renforcée par une forte humidité, selon MétéoSuisse.

Nuit tropicale

La nuit de mardi à mercredi aura été tropicale en Suisse. Dans les grandes villes, mais aussi dans certains endroits en montagne, le thermomètre n'est pas descendu sous la barre des 20 degrés.

Même à 2000 mètres d'altitude, les températures ont dansé avec la barre des 20 degrés, selon le service météorologique privé Meteonews. La nuit de mercredi à jeudi devrait être encore plus chaude.

La nuit précédente, le mercure n'est pas descendu au-dessous de 24,2 degrés à Lugano et 24,1 à Vevey. Sur le Balmberg à 1083 mètres d'altitude dans le Jura soleurois, il a fait 22,4 degrés au plus frais de la nuit et 21,6 au Chaumont à 1130 mètres d'altitude, au-dessus du lac de Neuchâtel.

A près de 2000 mètres, le record a été atteint au Maschgenkamm / Flumserberge dans le canton de St-Gall avec 20,2 degrés.

Mesures prises sur les chantiers vaudois

Des mesures exceptionnelles ont été prises mercredi sur les chantiers vaudois à cause de la canicule. Le travail pouvait être arrêté entre 13h00 et 17h00, ce qui a été le cas dans plusieurs endroits. La mesure est reconduite au moins jeudi.

«Plusieurs entreprises ont bien joué le jeu et arrêté le travail en milieu de journée», relève Pietro Carrobio, responsable du secteur construction chez Unia. «J'étais sur une dalle, il faisait vraiment très chaud, 37 ou 38 degrés», a poursuivi le responsable interrogé par Keystone-ATS.

A Genève, le syndicat Unia, qui a attiré l'attention des employeurs dans toute la Suisse en début de semaine sur la nécessité de protéger les ouvriers, a pris les choses en main en intervenant sur un chantier public. Les voitures du syndicat ont bloqué l'espace afin de stopper les travaux.

Pas de congé à l'école

En revanche, la canicule ne permet pas à des élèves zurichois de manquer l'école à Kappel am Albis. L'établissement envisageait de libérer 120 enfants de l'école primaire jeudi après-midi.

Mais elle a dû revenir en arrière, car les bases légales pour un congé chaleur n'existent pas selon le canton. Seule concession: les enfants qui se rendent normalement à vélo à l'école seront transporté en bus.

A Schaffhouse, la police est venue au secours d'un enfant, enfermé dans une voiture. Celui-ci jouait avec la clé du véhicule et s'est retrouvé bloqué sans le faire exprès. La mère a immédiatement alerté la police. L'enfant s'en est sorti indemne.

Effets positifs

La canicule peut aussi déployer des effets positifs, pour les loisirs du moins. Les habitués des bains de la Motta, à Fribourg, pourront ainsi profiter des grandes chaleurs ces prochains jours en allant se baigner jusqu'à 21h45.

En l'état, la prolongation des heures d'ouverture est valable jusqu'à dimanche prochain, a fait savoir la Ville de Fribourg. Mais elle pourra être prolongée selon l'évolution de la météorologie.

Insolite

Sur les réseaux sociaux, plusieurs pasteurs romands ont relayé un post de la pastorale Jeunesse Valais: #Canicule Il fait plus frais dans les églises: cette semaine, passez-y au moins une heure par jour, cela vous fera du bien. #astuce

Autre idée pour lutter contre la chaleur, Coire vient de décider de laisser déborder les fontaines dans la vieille ville. De cette manière, l'eau refroidit le bitume.

Mais l'effet de ce genre de refroidissement reste limité. L'eau fraîche ne demeure pas longtemps sur les trottoirs, car elle disparaît rapidement dans les bouches d'égouts. Toujours à Coire, de la glace produite par la patinoire à proximité a été versée sur le gazon de la piscine.

Pendant que la Suisse transpire, des bénévoles pelletaient la neige mercredi pour déblayer une route destinée aux vélo de montagne (VTT) à Corviglia (GR) au-dessus de St-Moritz, à 2400 mètres d'altitude. «On n'a jamais vu autant de neige à cette saison», selon un des participants.

La canicule de 2003 en images

(ats/nxp)