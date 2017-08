Plus de 42'000 élèves retrouvent les bancs d'école

Plus de 42'000 élèves valaisans retrouvent les bancs d'école mercredi dans la partie germanophone et jeudi dans la partie francophone du canton. Les vacances sont aussi terminées dans une douzaine d'autres cantons.

Qualité de la formation, égalité des chances et bilinguisme sont les principaux axes qui guideront l'action gouvernementale pour l'avenir de l'école. Déjà leader suisse des échanges scolaires, le Valais entend le demeurer. Les échanges linguistiques et le bilinguisme restent prioritaires, communique lundi l'Etat du Valais.

Le département cherche des pistes pour atténuer les effets des mesures d'économie que le canton a dû prendre pour assainir ses finances. L'enseignement a été amputé de l'équivalent d'une septantaine d'emplois. Ces mesures ne doivent pas conduire à une baisse de qualité de l'enseignement ou à des inégalités, estime le canton.

Retrouver le calme

Une attention particulière sera portée aux conditions-cadre de la formation et à la santé des enseignants, précise le communiqué. Le nouveau chef du département de la formation Christophe Darbellay veut ramener de la sérénité et du calme dans un département qui a vécu quatre années agitées sous la houlette de son prédécesseur Oskar Freysinger.

La réunion de la formation et de l'économie dans un même département doit aboutir à un meilleur dialogue entre les deux domaines. Une nouvelle formation professionnelle dans le domaine de la santé et du social est proposée dans les écoles de culture générale. La formation sera aussi renforcée sur les pôles chimiques de Viège (VS) et de Monthey (VS) pour maintenir et renforcer l'offre de personnel qualifié.

Les vacances sont finies Plusieurs dizaines de milliers d'enfants reprennent cette semaine le chemin de l'école dans une douzaine d'autres cantons. En Suisse romande, les classes ont repris lundi à Neuchâtel et dans le Jura bernois. Les écoliers jurassiens, vaudois et fribourgeois profitent encore de vacances jusqu'au 24 août, les genevois et tessinois jusqu'au 28. Dans presque tous les cantons, le nombre d'élèves est en augmentation. (ats/nxp)