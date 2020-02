Plus de 9 milliards dépensés pour les routes

La Confédération, les cantons et les communes ont dépensé 9,4 milliards de francs en 2017 pour la construction et l'entretien de l'infrastructure routière. C'est 1% de moins que l'année précédente.

Les coûts imputables au trafic routier motorisé se sont montés à 8,2 milliards de francs. En contrepartie, les impôts et taxes payés par le trafic routier motorisé ont généré 8,7 milliards de recettes, révèlent des chiffres de 2017 publiés mardi par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Plus de la moitié des gains

L'impôt sur les huiles minérales représente plus de la moitié de ces gains et les impôts cantonaux sur les véhicules un peu plus du quart. Avec un apport de 0,3 milliard de francs, la part de la vignette autoroutière ne se monte qu'à 4% des recettes et la redevance poids lourds 6% (0,6 milliard).

Le degré de couverture des coûts de l'infrastructure dans le trafic de personnes atteint 106%. Le trafic marchandises a quant à lui rapporté 3% de plus qu'il n'a coûté. (ats/nxp)