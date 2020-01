Plus de parité de genres aux Journées de Soleure

Un court-métrage sur deux et un long-métrage sur trois présentés aux 55es Journées de Soleure étaient des oeuvres de réalisatrices. La part des femmes dans les organes décisionnels du festival du cinéma suisse a également crû, ont relevé les organisateurs.

«Les chiffres concernant la sélection de cette année sont très réjouissants», déclare la directrice des Journées de Soleure, Anita Hugi, citée dans un communiqué. Le festival a signé il y a un an la charte du «Réseau audiovisuel des femmes suisses» (Swiss Women's Audiovisual Network, SWAN), qui a pour objectif la diversité et l'égalité de genre dans l'industrie audiovisuelle suisse.

En 2019, sur 600 films envoyés aux organisateurs du festival, seuls 30% avaient été réalisés par des femmes.

«Les chiffres recueillis par les Journées de Soleure montrent que des changements par la coopération sont possibles et rapidement», commentent dans le communiqué les coprésidentes de l'association SWAN, Gabriel Baur et Stéphane Mitchell. Sept festivals suisses ont signé la charte.

Parité dans les courts et moyens-métrages

Sur les treize films en compétition en 2020 pour le «Prix de Soleure», cinq ont été réalisés par des femmes et un par une femme et un homme, soit une part de 37%. Deux femmes et un homme siégeaient dans le jury, précise le communiqué.

Dans la catégorie «prix du public», la proportion des réalisatrices monte à 42% et dans la section «panorama suisse», les noms de 82 réalisatrices sont mentionnés, contre 134 du côté des hommes.

«Pour la première fois, nous avons, en janvier 2020, atteint la parité au chapitre des courts et moyens-métrages», relève encore Mme Hugi. «C'est réjouissant», car la charte «est un précieux instrument pour permettre aux femmes de trouver leur marque», a-t-elle ajouté.

Du côté des organes décisionnels du festival, la représentation féminine est également en hausse. Trois femmes, soit 37%, siègent au conseil de direction, alors qu'elles représentent 43% des membres du comité directeur, note le communiqué. (ats/nxp)