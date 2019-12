Plus de tact exigé au centre fédéral d'asile de Zurich

Les contrôles de sécurité à l'entrée du nouveau centre fédéral d'asile de Zurich devront être effectués avec plus de tact. Suite aux critiques de la ville de Zurich sur ces mesures jugées trop sévères, la Confédération a procédé à des «adaptations».

Dans les premiers temps, les employés chargés de la sécurité du centre avaient trop pris les consignes au pied de la lettre, a expliqué Martin Bucher, du secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). «Nous avons corrigé cela». Les demandeurs d'asile ne se verront plus confisquer stylos et chewing-gums. Enfants et bébés ne seront plus fouillés.

Sur le principe, le SEM tient à des contrôles à l'entrée du centre, a-t-il précisé samedi sur les lieux même du centre où les médias ont été invités. Le tact exigé des responsables de la sécurité concerne en particulier les femmes et les enfants. Les jeunes hommes continueront à être contrôlés, ce qui devrait empêcher l'entrée de drogues ou d'armes dans le centre.

Ameublement spartiate

Le nouveau centre fédéral de procédure d'asile accélérée est entré en service le 1er novembre à Zurich, après un an et demi de travaux. Situé sur le site du Duttweiler-Areal, dans le quartier moderne de Zurich West, il va pour l'instant accueillir 150 requérantes et requérants.

Le directeur des affaires sociales de la ville Raphael Golta (PS) était intervenu personnellement auprès du SEM, jugeant les mesures de contrôle trop strictes. La gauche alternative (AL) avait de son côté critiqué le fait que les requérants étaient traités comme des voleurs et harcelés.

Plusieurs politiciens zurichois avaient aussi critiqué un ameublement insuffisant. Sur ce point, rien n'a changé. L'équipement des centres d'asile est standard, a fait valoir le SEM. (ats/nxp)