Plusieurs cantons privés de numéro d'urgence

Les numéros d'urgence 117, 112, 144 et 118 étaient indisponibles pendant plus d'une heure et demie dans la nuit de mardi à mercredi. La panne a touché presque toute la suisse. Le réseau fixe de Swisscom serait en cause, selon plusieurs polices cantonales.

Le réseau fixe de Swisscom connaît actuellement d'importantes perturbations dans toute la Suisse. Les numéros d'urgence (112 - 117 - 144) ne sont plus accessibles. — Police vaudoise (@Policevaudoise) February 11, 2020

Vers 23h00, le canton de Vaud a annoncé que les numéros d'urgence étaient en panne sur tout son territoire. Il a été suivi par le Tessin, Fribourg, le Jura, le Valais, Neuchâtel ainsi que de Thurgovie, Argovie, Bâle-Campagne, Nidwald et les Grisons. Tous ont appelé via le réseau social et la plateforme d'alerte Alertswiss à les contacter via des numéros de téléphone mobile en cas d'urgence.

Les perturbations ont commencé à être levées vers 01h00. Mais les réseaux de Fribourg, du Jura, du Tessin et de Bâle-Ville étaient toujours dérangés, selon Alertswiss. La police cantonale de Zurich a indiqué dans la foulée à Keystone-ATS qu'aucun appel d'urgence n'avait été reçu sur leurs téléphones mobiles durant le temps de la panne.

Contactée l'entreprise Swisscom n'avait pas réagi dans l'immédiat. Un composant défectueux avait déjà provoqué une panne du réseau le 17 janvier dernier. Là aussi le dérangement avait touché le réseau fixe de l'opérateur. Il avait pu être surmonté grâce au redémarrage du réseau.

(ats/nxp)