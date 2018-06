Plusieurs grandes affaires criminelles internationales passent par Genève

1. Un koweïtien dans le viseur du Ministère public

Fahad al-Rajaan

Ancien directeur général de la Sécurité sociale du Koweït

L’État koweïtien accuse l’ancien directeur général de la Sécurité sociale, Fahad al-Rajaan, d’avoir détourné 390 millions de dollars des caisses publiques. Un tribunal koweïtien l’a condamné par contumace à 10 ans de prison en 2016. Depuis, l’Émirat attend l’extradition de Fahad Al-Rajaan, qui se trouverait en Angleterre. En Suisse, le Ministère public de la Confédération enquête aussi contre l’ancien fonctionnaire koweïtien qui possède une résidence sur les rives du lac Léman. En 2006, Fahad al-Rajaan a créé une société boîtes aux lettres aux îles Vierges britanniques avec l’aide d’une étude genevoise et de Mossack Fonseca. Selon les nouveaux documents, il l’aurait utilisée pour acquérir un logement de plusieurs millions à Macao et détenir un compte à la banque Mirabaud, à Genève. Malgré le jugement contre Fahad al-Rajaan, la société était toujours active à la fin de 2017 et Mossack Fonseca continuait de transmettre à l’étude genevoise les documents dont elle avait besoin. Les seuls directeurs de la société sont deux collaborateurs du cabinet panaméen, qui servent d’hommes de paille.

2. Condamné, il devient actionnaire d’une société offshore

Jorge Zelada

Ancien directeur de la compagnie pétrolière brésilienne Petrobras

Au début de 2016, un tribunal brésilien condamnait un ancien directeur de la société d’État Petrobras, Jorge Zelada, à 12 ans de prison pour corruption et blanchiment. L’affaire Petrobras est l’un des plus gros scandales de corruption de l’histoire de l’Amérique du Sud – avec de très nombreuses ramifications en Suisse. Jorge Zelada détenait chez Mossack Fonseca deux sociétés aux îles Vierges britanniques. Toutes deux apparaissent dans les documents judiciaires brésiliens comme propriétaires de comptes chez Lombard Odier à Genève, par lesquels aurait transité de l’argent sale. Les formalités administratives pour les deux entités offshore ont été réalisées par une fiduciaire au Liechtenstein. Cette dernière a placé comme actionnaire et directeur des sociétés boîtes aux lettres une société panaméenne de Corporate Directors en lieu et place de Jorge Zelada.

Au cours de l’enquête autour de Petrobras, la fiduciaire au Liechtenstein a manifestement aussi attiré l’attention: l’autorité liechtensteinoise de surveillance des marchés aurait exigé qu’elle retire sa société de Corporate Directors des rôles d’actionnaire et de directeur, selon un e-mail du 25 janvier 2017. Mossack Fonseca réalise le changement. Ainsi, lorsque le cabinet panaméen effectue en février 2017 un signalement aux autorités des îles Vierges britanniques, Jorge Zelada lui-même est actionnaire des deux sociétés.

3. Corruption en Équateur et enquête en Suisse

Alex Bravo

Ancien directeur de la compagnie pétrolière équatorienne Petroecuador

À l’instar de Petrobras au Brésil, la société pétrolière de l’État équatorien, Petroecuador, est au cœur d’une affaire de corruption. Des dirigeants auraient ainsi empoché des dizaines millions de dollars. L’ancien directeur de Petroecuador, Alex Bravo, a été condamné à 5 ans de prison en 2017. Un nouveau document de Mossack Fonseca révèle que le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert en 2016 une procédure pénale pour soupçons de blanchiment à l’encontre d’Alex Bravo et inconnu. Une procédure qui est toujours en cours.

Au début du mois de septembre 2016, le MPC a fait geler trois comptes à la Banque Syz, à Genève. Un million de dollars d’origine illégale y aurait été versé. Deux des trois comptes appartiennent sur le papier à des sociétés offshore de Mossack Fonseca.

Les sociétés offshore lavent plus blanc

Contactées, les trois banques impliquées nous ont fait savoir qu’elles ne s’expriment pas sur des procédures en cours. La banque Mirabaud ajoute avoir signalé le cas de l’ancien directeur général de la Sécurité sociale koweïtienne, pour lequel d’autres banques sont aussi impliquées, au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent.

Ces trois cas portent les caractéristiques de ce qu’un groupe d’experts de la Confédération a identifié comme un danger pour la place financière suisse. Dans un rapport publié récemment, ils ont analysé des milliers d’annonces pour soupçons de blanchiment entre 2013 et 2015. Résultat: dans les cas où une société étrangère est impliquée, les risques de blanchiment sont significativement plus élevés. Seules 20% des annonces se sont avérées non fondées. Lorsqu’il s’agit de sociétés suisses, ce taux est nettement plus élevé.

Par ailleurs, les experts ont établi que ces sociétés étrangères sont fréquemment détenues par les personnes politiquement exposées et que de l’argent public est souvent en jeu. De plus, beaucoup de sociétés n’ont qu’un but: détenir un compte bancaire en Suisse.

Le rapport livre enfin pour la première fois un hit-parade des pays où les sociétés soupçonnées d’infraction sont implantées. Sur les 528 sociétés par actions sises à l’étranger, 232 sont enregistrées aux îles Vierges britanniques et 89 au Panama. Commentaire des experts: «La facilité que certains États offrent à l’établissement de sociétés de domicile contribue à rendre certaines juridictions plus risquées que d’autres en matière de blanchiment d’argent.» (24 heures)