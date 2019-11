Plusieurs morts dans un accident sur l'A3

Plusieurs personnes sont mortes mercredi matin dans un accident sur l'autoroute A3 à hauteur d'Effingen (AG). Une voiture de sport a percuté un autre véhicule qui a été propulsé contre un camion.

Le nombre total de victimes n'est pas connu, a indiqué la police argovienne. Selon un porte-parole, l'accident s'est produit devant l'entrée du tunnel du Bözberg, en direction de Zurich.

En raison de travaux, la voie de dépassement était bloquée par un véhicule d'entretien et seule celle de droite était ouverte. Une colonne s'est alors formée.

Réaction tardive

La voiture de sport est arrivée à vive allure et son conducteur s'est rendu compte au dernier moment que la voie de gauche était fermée. Il s'est déporté sur la droite et a embouti une auto dans laquelle se trouvaient plusieurs personnes, la projetant contre le camion.

L'automobiliste au volant du bolide n'a pas été blessé. Il a été arrêté. Le tronçon concerné est actuellement fermé à la circulation, qui a été déviée par la route cantonale.

+++ Il sinistro è avvenuto in autostrada a Effingen, in Argovia, in direzione di Zurigo - Coinvolte auto e un camion https://t.co/SM1jdC8DqQ