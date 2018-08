Postfinance confirme les 500 licenciements

Postfinance a bouclé la procédure de consultation autour de son plan de suppression de jusqu'à 500 postes d'ici fin 2020 sur un succès mitigé. Certaines propositions soumises par les collaborateurs ont été retenues, assure le bras financier du géant jaune.

Celles-ci ne permettront toutefois pas de remplacer les résiliations ou modifications de contrats de travail envisagées, note le compte-rendu publié mercredi.

Les négociations avec les syndicats Transfair et Syndicom ont toutefois permis d'établir une option de retraite anticipée à partir de 58 ans pour les collaborateurs concernés, ainsi qu'un soutien financier pour des formations continues. L'établissement rappelle au passage qu'il tentera de profiter des fluctuations naturelles pour procéder à l'élagage prévu des postes de travail.

Postfinance avait fait part début juin de son projet de restructuration, évoquant une tendance à l'automatisation et à la numérisation des processus ainsi que des difficultés induites par la faiblesse des taux d'intérêt et l'inflation réglementaire. Les mesures affecteront en premier lieu les conseillers à la clientèle.

Les syndicats réagissent

Les premières réactions de Syndicom et de Transfair s'avèrent contrastées. Le premier dénonce ainsi dans sa prise de position la «radinerie» de Postfinance, malgré des concessions pour les femmes et les employés à temps partiel. Le syndicat des médias et de la communication estime notamment que établissement dispose de moyens suffisants pour améliorer encore le plan social et les mesures d'accompagnement.

Transfair à l'inverse évoque un «succès réjouissant» des négociations, qui lui permet de revendiquer des améliorations significatives pour les personnes touchées par les réductions d'effectifs. (ats/nxp)