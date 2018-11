Pour préserver le PLR, son comité range les armes

La réunion de crise consacrée au sort de Pierre Maudet, prévenu d’acceptation d’un avantage, promettait d’être sanglante. Le comité directeur du Parti libéral-radical (PLR), convoqué ce vendredi, pour la seconde fois cette semaine, a finalement suspendu les hostilités. Explications.

«Considérant l’intérêt du parti et d’éviter des inutiles tensions, le comité directeur a décidé qu’il n’était pas opportun de prendre position sur l’affaire qui concerne Pierre Maudet à la suite de son voyage à Abu Dhabi», a déclaré à la sortie le président du PLR genevois, Alexandre de Senarclens. Le ton a changé depuis le précédent rendez-vous, mardi, où la question de la démission du magistrat était dans l’air.

Que s’est-il passé en trois jours? Un bras de fer entre les pro et anti-Maudet. Face à la pression grandissante partant du sommet du PLR cantonal, les soutiens de Pierre Maudet ont contre-attaqué. Ils ont obtenu les voix nécessaires à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire, dans l’espoir que la base, perçue comme fidèle à l’enfant prodige de la politique genevoise, se mobilise pour voter son maintien au Conseil d’État. Vu la situation, le comité a pris la voie de la désescalade. Une assemblée est malgré tout prévue le 6 décembre, avec un ordre du jour relevant de la psychothérapie de groupe: «Communication et échange autour de la procédure concernant Pierre Maudet.»

«Pierre Maudet est le gourou d’une secte de membres aveuglés qui risque d’emporter le parti, résume l’un de ses camarades pour justifier le choix de l’apaisement. Nous ne sommes pas d’accord que Pierre Maudet, en train de couler, attrape la jambe du parti pour le faire couler avec lui.» Après six mois de révélations sur le voyage du conseiller d’État à Abu Dhabi et ses à-côtés, sa mise en prévention, ses mensonges répétés et, dernièrement, ses histoires d’argent, les têtes pensantes du parti restent soufflées par la capacité de Pierre Maudet à inverser les rôles. «Le bourreau se fait passer pour la victime», s’épanche au téléphone un autre membre de sa famille politique. Qui remarque que le magistrat n’a rien perdu de sa capacité à «faire pression» pour arriver à ses fins.

Un élément met d’accord pro et anti-Maudet: tous s’étonnent son extraordinaire instinct de survie politique. «Pierre Maudet a gagné aujourd’hui. Ceux qui voulaient le guillotiner mardi ne se sont pas exprimés vendredi. Le parti genevois va le soutenir jusqu’à la fin de la procédure pénale», estime l’un de ses défenseurs. À l’issue de la séance à laquelle il s’est excusé, le principal intéressé a relevé «une volonté retrouvée d’apaisement et d’unité pour le PLR à Genève». On en est loin. L’un des vice-présidents du parti, Cyril Aellen, et le conseiller national Benoît Genecand n’ont pas signé le communiqué du PLR. Cette non-décision pousse maintenant la présidente du PLR suisse à sortir du bois. Le suspens continue. (24 heures)