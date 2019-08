Pour ses 100 ans, le chapiteau du cirque Knie s’offre un lifting

Une fois de plus, le cirque Knie vient symboliquement clore l’été en s’installant sur la plaine de Plainpalais. L’installation du chapiteau à commencé ce jeudi matin peu avant l’aube. Nouveauté à l’occasion du centenaire du cirque, il arbore cette année deux immenses arches venant remplacer les mâts qui auparavant le soutenaient de l’intérieur.

Le chapiteau s’est élevé aux alentours de 8 heures et demie et l’équipe, dirigée par Franco Knie Jr., aura le reste de la journée pour monter tout ce qui viendra s’installer en dessous et autour. Dès demain, les représentations commenceront.