Pourquoi Unia se met au chevet du personnel soignant

Sur la base du sondage dévoilé vendredi, Unia a présenté ses revendications. Il demande la suppression de l’annualisation du temps de travail, des hausses de salaire et une dotation en personnel plus étoffée. Mais Unia a aussi des exigences face au politique. Le nouveau système de financement des soins introduit en 2011 est dans son viseur. Les soins sont devenus des prestations standardisées et limitées dans le temps. «Le financement actuel ne suffit pas. Il faudrait réfléchir à ajouter une enveloppe pour chaque institution pour réellement soutenir l’accompagnement des soins», estime Samuel Burri, responsable de la branche des soins d’Unia.

A lire: Épuisés, 47% des soignants en EMS pensent à quitter leur métier

Mais pourquoi le syndicat s’intéresse-t-il à ce public, lui qu’on a plutôt l’habitude de voir dans la rue, accompagner des travailleurs de la construction? Selon une estimation interne, entre 8% et 10% du personnel travaillant dans les EMS en Suisse est membre d’un syndicat. Il y a donc du potentiel dans ce domaine. Unia cherche-t-il à s’y faire sa place? Yolande Peisl-Gaillet, responsable de l’égalité dans le secteur tertiaire, rétorque: «On ne cherche pas à entrer dans les EMS. Mais nous constatons que ceux-ci sont devenus ces dernières années des entreprises privées. Et avec l’introduction du nouveau financement des soins en 2011, le personnel trinque.»

Or le dialogue entre le personnel soignant des EMS, leurs représentants syndicaux lorsqu’ils existent et leurs employeurs n’est pas idéal aujourd’hui, selon Samuel Burri. «Ce dialogue existe de manière ponctuelle mais pas systématique. La conscience des problèmes n’est pas suffisante de la part des employeurs. Et les employés font trop souvent le poing dans la poche.»

Pour Yolande Peisl-Gaillet, c’est aussi parce que ce sont les métiers des soins sont genrés et souffrent de stéréotypes. «Pour se protéger, se défendre, c’est plus difficile dans ce secteur. Dans ce sens-là, oui, le personnel soignant en EMS est devenu un public cible pour Unia.»

A lire: «C'est pour les patients que j'ai choisi ce métier, c'est pour eux que je le quitte»

Le syndicat appelle ainsi les infirmières et autres aides-soignantes à se joindre à la grève des femmes du 14 juin prochain. Yolande Peisl-Gaillet souligne que lorsqu’un maçon avec CFC gagne en moyenne près de 6000 francs par mois, l’assistante en soins et santé communautaire avec CFC touche moins de 5000 francs. «Sans vouloir stigmatiser nos camarades maçons, cette différence est-elle justifiée? Non, le travail est tout aussi pénible et la valeur du travail tout aussi importante pour notre société. Les femmes doivent revendiquer leurs droits, ensemble», insiste-t-elle. (24 heures)