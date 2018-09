Pourquoi les Russes s'intéressent à la Suisse

A en croire l’actualité de ces derniers jours, chaque coin de rue cacherait un James Bond en action – ou l’un de ses ennemis si l’on s’en tient à la filmographie. La semaine dernière, nous révélions que deux agents russes présumés, arrêtés en mars aux Pays-Bas, avaient pour cible le Laboratoire fédéral atomique, biologique et chimique de Spiez (BE). Les deux hommes sont aussi soupçonnés d’une tentative de cyberattaque contre l’Agence mondiale antidopage à Lausanne.

Genève, toujours une cible

La Suisse est-elle un nid d’espions? «La présence d’un grand nombre de personnes liées aux services de renseignement de nombreux pays est une réalité depuis longtemps, affirme l’expert en sécurité globale Alexandre Vautravers. Si l’on retirait les accréditations des diplomates, lobbyistes ou autres agents qui pratiquent des activités de renseignements, le Palais des Nations à Genève se viderait rapidement.»

Mais que cherchent-ils? Comment se fait-il qu’en matière de cible d’espionnage, la Suisse puisse être comparée à des mégapoles comme Londres ou New York? La concentration d’organisations internationales que notre pays accueille, en particulier Genève, apporte un élément d’explication. «On y trouve de nombreuses discussions sur le désarmement, mais également sur les droits humains, les opérations humanitaires, les négociations de paix ou de commerce, les normes et télécommunications… Autrement dit, la Suisse abrite des événements, des organisations et des endroits qui attisent l’intérêt de services de renseignement.»

Jusqu’au sein des ONG

Ancien analyste des Services de renseignement stratégique suisses, Jacques Baud appuie ces propos. «Il y a à Genève, et ailleurs, des ONG occidentales financées et composées de personnel de services de renseignement. Ce sont les yeux et les oreilles de certains pays sur le terrain des conflits. C’est souvent utile pour s’adresser directement à des groupes rebelles. J’ai pu le constater dans un autre contexte, en ma qualité de responsable du Service de renseignement de l’ONU au Soudan, où j’ai pu faire libérer des «otages» en quelques heures en traitant directement avec les chefs de groupes rebelles que je connaissais.»

Toute cette partie-là du renseignement – collecte, analyse et diffusion d’informations – est tolérée, voire encouragée. «La plupart des activités de renseignement sont axées aujourd’hui sur la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, voire la radicalisation et les trafics. Dans ces cas, les services de renseignement sont des sources et des acteurs essentiels», précise Alexandre Vautravers.

La ligne rouge: l’illégalité

Là où les limites sont franchies, c’est lorsqu’un État joue à collecter des informations de manière illégale. Les attaques contre l‘Agence mondiale antidopage à Lausanne et le laboratoire de Spiez se situent ainsi clairement au-delà de la ligne rouge. Et si ce dernier intéresse particulièrement les Russes, c’est parce qu’il joue un rôle important dans plusieurs affaires sensibles au plan international. «Les États veulent savoir et avoir un coup d’avance dans leurs analyses, leurs déclarations ou leurs actions, explique Alexandre Vautravers. Connaître des résultats d’analyse 24 heures avant l’adversaire peut être décisif et permettre d’éviter de nombreux faux pas.»

Or Spiez fait partie des quatre laboratoires qui ont analysé la substance hautement toxique utilisée dans l’affaire Skripal. Ce même laboratoire enquête également sur des allégations d’attaques au gaz toxique en Syrie, sur des civils, par le régime de Bachar el-Assad à qui Vladimir Poutine présente un soutien indéfectible, ou encore sur le nucléaire en Iran, un autre pays partenaire de la Russie. «Il y a encore le piratage informatique de RUAG, ajoute Alexandre Vautravers. Certes, l’enquête aurait été abandonnée. Mais c’est parce que la Suisse a conscience de ses limites. Comme lorsqu’elle a laissé tomber l’enquête sur la fusillade de Louxor, où 18 de ses concitoyens ont été massacrés.» Courageuse mais pas téméraire, la Suisse sait qu’elle exerce une influence politique limitée sur la scène internationale.

De la «poutinite aiguë»

Pour Jacques Baud, le climat actuel expliquerait ces tentatives d’espionnage. Dans l’affaire Skripal, les Britanniques ne sont jamais parvenus à identifier avec certitude la substance utilisée lors de l’attaque de l’ex-agent double et de sa fille, rappelle-t-il. Ils ont détecté ce qui ressemble à du Novitchok, un type d’agent innervant expérimental élaboré par l’Union soviétique, mais jamais entré en production, déclenchant la crise diplomatique actuelle entre Londres et Moscou.

«Sans excuser leurs activités d’espionnage, il est logique que les Russes veuillent chercher par eux-mêmes des détails sur ces informations capitales»

Or l’information a filtré dans la presse que le laboratoire de Spiez, chargé d’analyser un échantillon de sang de Sergueï Skripal, aurait trouvé des traces de BZ, un toxique utilisé par… les Américains et les Anglais! «C’était du pain bénit pour les Russes», analyse Jacques Baud. Il précise qu’en fait ces traces de BZ venaient des protocoles d’analyses pratiquées par le laboratoire bernois, rien d’autre. Évidemment, Moscou s’est empressé de demander des précisions. Mais les Russes restent tenus à l’écart de l’enquête britannique. «Sans excuser leurs activités d’espionnage, il est donc logique qu’ils veuillent chercher par eux-mêmes des détails sur ces informations capitales», conclut Jacques Baud.

L’ancien membre des services de renseignement livre la même analyse pour d’éventuelles activités d’espionnage contre l’Agence mondiale antidopage. «L’AMA a suspendu l’agence russe d’antidopage sans aucune preuve concrète de l’implication du gouvernement russe. Dans le contexte actuel, on prend des décisions politiques sur la base de soupçons, avant même d’attendre le résultat de commissions d’enquête.» Car pour le spécialiste, c’est bien de cela dont il s’agit. «Toutes ces affaires se déroulent dans un climat de «poutinite aiguë» qui tend à nous donner une perception très décalée de la réalité et peu constructive. La Russie a bien plus espionné la Suisse au cours du XXe siècle, jusqu’à la fin de la guerre froide, qu’elle ne le fait aujourd’hui», affirme-t-il.

