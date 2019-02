Pourquoi les alevins d'anguilles sont-ils braconnés

Voici pourquoi des filières mafieuses transportent d'Europe en Asie, un drôle de poisson migrateur à l'état d'alevin.

Né depuis des millions d'années dans la mer des Sargasses, le plancton d'anguilles traverse l'océan Atlantique à la faveur des courants, se transformant en alevins au cours de ce voyage d'un an. Ces bébés anguilles longs de quelques millimètres, translucides et lucifuges, sont appelés civelles ou pibales, quand ils atteignent les côtes atlantiques françaises et angulas quand ils arrivent en Espagne.

Ces alevins étaient autrefois au menu des familles pauvres, quand ils n'étaient pas donnés aux poules. En Grande-Bretagne, ils étaient tellement abondants qu'on en faisait de la colle ou de l'engrais. L'anguille était alors considérée en Europe comme une espèce nuisible. Depuis les années septante, la civelle est un mets recherché, notamment par les gastronomes dans le Sud-ouest en France et particulièrement en Espagne. Les civelles remontent alors les cours d'eau pour grossir en eau douce.

Les quantités pêchées ont augmenté en Espagne et en France. Puis un marché s'est créé au Mexique et en Russie, faisant encore grimper les prix, alors que la surpêche diminuait dangereusement les quantités prélevées. À cela s'est ajouté une quasi disparition de l'espèce asiatique d'anguille, l'Anguilla japonica, victime de la surpêche, elle aussi. C'est pourquoi des Chinois viennent chercher des alevins d'anguille dite européenne, non pour les déguster comme le font les Espagnols et les Aquitains, mais pour les faire grandir dans les rizières et les consommer adultes. Car adultes, ces poissons sont si appréciés que leur prix peut grimper autour des 1000 à 1300 euros en Chine, à Taïwan, au Japon ou en Corée du Sud.

Cet alevin de poisson migrateur n'est pas seulement l'objet de braconnage par des Chinois. À Nantes, les affaires de pêche illégale de civelles dans les eaux de la Loire et de trafic de ces alevins vendus entre 250 et 300 euros le kilo ne sont pas rares au tribunal. Des filières mafieuses se sont emparées de ce juteux trafic, notamment depuis que l'alevin d'anguille est entré dans la Convention sur le commerce international de la faune et de la flore menacées d'extinction (CITES dont le siège est à Genève) en 2010, fixant des quotas de pêche. Depuis, son exportation est interdite hors des frontières de l'Union européenne. La demande est tellement forte qu'un ersatz de civelles a été élaboré à base de morue d'Alaska en surimi sous la marque "La quilia".

En 2016, une conférence internationale s'est même tenue à Londres avec l'ambition de sauver la civelle dont le marché illégal était alors estimé à quelques milliards d'euros.

