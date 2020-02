Premier cas de coronavirus confirmé au Tessin

La Suisse est désormais touchée par le coronavirus. La Confédération ainsi que le canton du Tessin ont confirmé un cas mardi. L'Office fédéral de la santé publique doit informer en fin d'après-midi.

Les analyses du laboratoire de référence de Genève ont décelé un cas d'infection par le coronavirus au Tessin, indiquent les autorités tessinoises.

Lundi, le ministre de la santé Alain Berset a annoncé un renforcement des mesures de lutte contre le virus après la propagation de la maladie en Italie. Les tests sur des personnes présentant des symptômes de type grippal sont intensifiés, particulièrement dans les hôpitaux tessinois.

Campagne d'information lancée

Des tests seront possibles directement au Tessin, avec un résultat dans les deux heures, ce qui doit permettre de gagner du temps dans les cas suspects. Une campagne d'information, avec des flyers et des affiches, a été lancée aux frontières et dans les aéroports à l'intention des voyageurs et des pendulaires.

Le canton du Tessin a lui indiqué être prêt. Certains cas suspects ont déjà été repérés, selon le médecin cantonal tessinois.

Alain Berset s'est rendu mardi à Rome pour une conférence, qui réunit les ministres de la santé italien et des pays voisins. Outre la Suisse et l'Italie, la France, l'Allemagne, l'Autriche et la Slovénie y envoient également un représentant. (ats/nxp)