Première étape de la dissociation de RUAG

Guyane EDRS-C sera mis en orbite mardi à partir du centre spatial européen de Kourou, en Guyane française. Ruag Space fournit plusieurs éléments de l'engin. Plus...

Genève Dassault Aviation reprend toutes les parts de RUAG Business Aviation et maintient les 73 salariés à Genève et les 14 employés à Lugano. Plus...