Première phase pas trop mal maîtrisée, selon Berset

Le conseiller fédéral Alain Berset a estimé mardi que la Suisse n'avait pas trop mal maîtrisé la première phase de la pandémie de Covid-19. Il a aussi salué l'étroite collaboration du Conseil fédéral avec les cantons.

«La population a très bien compris ce que nous faisons et pourquoi nous devons le faire ensemble», a relevé le conseiller fédéral Alain Berset lors d'un point-presse avec le Conseil-exécutif bernois. Le ministre de la santé s'exprimait à l'issue d'une visite à l'Hôpital de l'Ile à Berne et à une association d'aide et de soins à domicile.

Le conseiller fédéral estime que la population et les cantons n'ont pas trop mal géré la première phase de cette pandémie. Mais il a ajouté dans la foulée qu'il fallait rester concentré. «Nous avons pu montrer avec l'ensemble du Conseil fédéral mais également avec les cantons comment réagir ou comment l'on peut réagir rapidement à une telle situation».

Annonce ce jeudi

Le ministre de la santé a indiqué que le Conseil fédéral envisageait un assouplissement des mesures de lutte contre la propagation du Covid-19 avant la fin de ce mois. Mais Alain Berset n'a pas donné davantage de détails. C'est jeudi que le Conseil fédéral fera une annonce à ce sujet.

Le conseiller fédéral a aussi exprimé sa satisfaction après le long week-end de Pâques. Il a souligné que, dans l'ensemble, la population avait bien respecté les mesures de lutte contre le coronavirus. Il a estimé que cela était bien allé même s'il existait toujours de petits problèmes ici ou là. (ats/nxp)