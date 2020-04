Pression inédite sur le marché du travail suisse

Appel à revenir en arrière

Une large coalition d'organisation d'employés demande mardi au Conseil fédéral de revenir sur sa décision de suspendre les dispositions de la loi sur le travail concernant les temps de travail et de repos au sein des services hospitaliers concernés par le covid-19. Elle formule une contre-proposition.



Les organisations et associations rappellent «que les temps de travail et de repos prévus par la loi sont déjà, et de longue date, insuffisamment respectés. Légitimer cette pratique dans la situation actuelle, c'est de la part du Conseil fédéral envoyer un très mauvais signal», écrivent mardi les organisations signataires.



L'Union syndicale suisse (USS), le Syndicat des services publics (SSP), l'Association suisse des médecins assistants et chefs de clinique (asmac), l'Association suisse des infirmiers et infirmières (ASI), Travail.Suisse et le syndicat Syna, «ne peuvent pas accepter la suspension brutale des règles concernant les temps de travail et de repos».