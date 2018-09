Primes maladie: la hausse sera de 1,2% pour 2019

L'année prochaine, la prime moyenne de l'assurance obligatoire des soins augmentera de 1,2%. Selon le canton, l'évolution sera comprise entre -1,5 et 3,6%. Mais la comparaison avec les années précédentes est difficile, car l'OFSP a changé sa méthode de calcul. Avec l'ancienne méthode, la hausse serait de 2,7%. L'OFSP a par ailleurs mis en ligne son comparateur de primes officiel, www.priminfo.ch.

La hausse de 1,2% est inférieure à la moyenne des années précédentes, a indiqué lundi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans un communiqué lundi. Depuis 2008, la prime moyenne a augmenté de 3,5 % par an et de 3,9 % par an depuis l'entrée en vigueur de l'assurance obligatoire des soins en 1996.

Dans 6 cantons (AI, AR, FR, GL, UR, ZG), les adaptations de la prime moyenne seront inférieures à 0,5%, alors que dans 4 autres (JU, NE, TI, VS), elles dépasseront les 2%. Dans les 16 cantons restants (AG, BE, BL, BS, GE, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, VD, ZH), la hausse se situera entre 0,5 et 2%. L'Office fédéral de la santé publique a approuvé toutes les primes pour un an.

Moins cher pour les jeunes

De plus, la prime moyenne des jeunes adultes âgés de 19 à 25 ans diminue car le Parlement a décidé d'alléger la charge pour cette catégorie d'âge. Cette mesure sera valable à partir de 2019 et permettra aux assurés d'abaisser les primes dans cette catégorie d'âge. La prime moyenne des jeunes adultes s'élève à 274,10 francs, soit 15,6% de moins que l'année dernière.

Cet allégement des 19 – 25 ans est financé par une hausse de la compensation des risques chez les assurés adultes, dont les primes augmenteront un peu plus (2,4% ou 8,90 francs) en raison de cette redistribution. La prime moyenne des enfants s'élève à 100,90 francs, en augmentation de 2,4% par rapport à l'année précédente.

En raison de l'évolution démographique et des progrès médico-techniques, les coûts de la santé et donc les primes des caisses-maladie continuent d'augmenter. L'évolution de ces dernières années est due à un recours accru aux soins, dont l'ampleur ne s'explique pas d'un point de vue médical.

Changement de méthode

L'évolution des primes n'est plus décrite à l'aide de la prime standard, mais avec la prime moyenne. La prime moyenne correspond à la charge moyenne de prime par personne et reflète mieux les primes effectivement payées que la prime standard, estime l'OFSP.

Elle comprend toutes les primes versées en Suisse. D'une part, elle tient compte du fait que la majeure partie des assurés ont choisi une franchise à option, un modèle de prime spécifique avec choix limité de médecins ou une combinaison des deux. D'autre part, elle inclut également les primes des jeunes adultes et des enfants.

La prime standard utilisée jusqu'ici n'était valable que pour les adultes avec une franchise de 300 francs et la couverture accidents. Cependant, cette prime n'est plus choisie que par environ 20% des adultes et n'est donc plus représentative tandis qu'en 2005, environ la moitié des assurés optaient encore pour la prime standard. (ats/nxp)