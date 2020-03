Priorité aux seniors dans la lutte contre le coronavirus

Le coronavirus s’étend rapidement en Suisse. Près d’une centaine de personnes sont désormais infectées. Soit environ le double des chiffres que l’on avait ces derniers jours. La Confédération ne s’en émeut pas outre mesure mais qualifie la situation de «plus en plus sérieuse». Tellement sérieuse qu’elle a fixé sa stratégie pour les prochaines semaines afin de ne pas se faire déborder. Le mot d’ordre? Protéger en priorité les seniors.

Daniel Koch, «Monsieur coronavirus» à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), a expliqué mercredi à Berne pourquoi les aînés devaient faire l’objet d’une attention particulière. Il a projeté sur l’écran différents graphiques avec les taux de mortalité en Chine suite à l’épidémie. On y voit clairement que les jeunes risquent peu leur peau. «Après 65 ans, le risque de mourir monte en flèche.» Et sachant que la population suisse est en moyenne plus âgée que la chinoise, le risque est bien réel.

1000 tests par jour

Cela ne veut pas dire que tous les seniors suisses contaminés vont y passer. La preuve? Le patient tessinois de 70 ans, premier infecté du pays, est rentré chez lui. Daniel Koch estime cependant que la Suisse n’échappera pas à un mort dû au coronavirus. Mais il se dit persuadé qu’on peut grandement limiter le nombre de décès.

Alors on fait quoi? Pour l’instant, rien. Koch n’a voulu détailler aucune mesure concrète qui pourrait être prise ces jours prochains. Mais il a laissé entendre que la «priorité senior» pourrait être appliquée dans les hôpitaux par exemple. Jusqu’ici, de nombreux jeunes se sont fait dépister, ce qui est normal vu qu’ils voyagent beaucoup. À l’avenir cependant, les tests de coronavirus ou les chambres d’isolement à l’hôpital pourraient être réservés aux aînés, bien plus exposés si la propagation devient hors contrôle. La Suisse peut actuellement faire environ 1000 tests par jour.

Les jeunes et les EMS

Quel message délivre-t-on d’ailleurs aux plus jeunes? Daniel Koch lance un appel à la solidarité: «Essayez de protéger les autres en respectant les mesures d’hygiène.» Il leur enjoint également de garder «un peu leurs distances» avec les personnes âgées. «Les jeunes peuvent faire beaucoup pour que l’épidémie soit contenue», conclut-il.

Le Canton de Zurich est, lui aussi, convaincu du rôle qu’ont à jouer les jeunes Suisses pour protéger les plus vulnérables. Mardi, le Département de la santé zurichois de Natalie Rickli a appelé à l’annulation de «manifestations avec beaucoup de personnes entrant en contact physique étroit dans des espaces fermés». En clair, les clubs sont incités à ne pas organiser de soirées, et ce même lorsqu’ils ont une capacité de moins de 1000 personnes. Objectif: contenir la propagation du virus chez les fêtards et empêcher qu’ils ne contaminent leurs aînés.

L’exhortation passe mal. Craignant pour leurs finances, des clubs zurichois ont déclaré qu’ils resteront ouverts. Le milieu de la nuit préfère miser sur des mesures de prévention dans l’enceinte des établissements. Les discothèques ne s’exposent à aucune sanction, les recommandations cantonales n’étant pas contraignantes. Le Canton en appelle à la responsabilité individuelle de chacun.

Pour protéger ses aînés, Zurich souhaite également que ses EMS n’organisent plus d’événements avec des «participants externes». Une demande qui fait écho à celle annoncée mercredi par le Canton de Neuchâtel. Celui-ci invite les responsables d’EMS à renoncer «aux réunions d’envergure» au sein de leur établissement et à supprimer ou à réduire les visites.

Fermer les écoles?

L’Italie songeait très sérieusement, mercredi, à fermer écoles et universités. Faut-il suivre en Suisse? La Confédération estime que non. Renvoyer les enfants à la maison, c’est prendre le risque de mettre en danger les grands-parents qui se dévoueraient pour les garder. L’Italie a-t-elle tout faux? «Je me garderai bien de juger la politique sanitaire d’un autre pays, répond Daniel Koch. En Italie, la situation est alarmante et les autorités doivent prendre toutes les mesures possibles.»