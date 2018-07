Prison commuée en thérapie pour un voleur

Un homme de 29 ans écope de deux ans et sept mois de prison pour avoir notamment forcé une vingtaine d'automates en été 2015. La peine prononcée à Lucerne est commuée en thérapie stationnaire, l'accusé récidiviste souffrant d'un grave trouble psychique.

Le Tribunal criminel de Lucerne a reconnu le Suisse coupable de vol par métier et dommage à la propriété. La Cour a aussi retenu contre lui des violations de la loi sur la circulation routière pour avoir subtilisé la voiture de sa mère et roulé sans permis de conduire.

Série effrénée de délits

L'homme dispose d'un casier judiciaire bien rempli depuis 2007. Avant les faits jugés par la cour criminelle, il avait déjà commis une soixantaine de vols. L'accusé a même commis des délits durant la présente procédure pénale engagée contre lui.

La peine comprend donc aussi l'application d'une ordonnance pénale prononcée contre le prévenu par le Ministère public schwyzois ainsi que le reste d'une peine que l'accusé doit purger suite à sa vaine libération conditionnelle en février 2015. S'y ajoute une amende de 100 francs pour consommation d'amphétamines.

Gros dégâts pour un faible butin

Chômeur inscrit à l'aide sociale, l'accusé a commis en été 2015 treize vols et tenté sans succès d'en commettre deux autres, le but étant d'arrondir ses fins de mois. Pour ce faire, il s'est attaqué à une vingtaine d'automates à paiement en monnaie dans des stations de lavage de voitures et sur des parkings, notamment.

Ces méfaits ne lui ont rapporté qu'un butin total de 1143 francs. Plusieurs automates fracturés ne contenaient que des jetons. Le montant des dégâts matériels atteint en revanche 55'000 francs. (ats/nxp)