Prix Solaire Suisse: plusieurs records à la clé

Les Prix solaires suisses ont été décernés vendredi à Genève. Pour cette 27e édition, 17 distinctions ont été remises à diverses personnalités et institutions, avec cinq records mondiaux à la clé.

Comme de coutume, ces prix récompensent des nouvelles constructions, rénovations ou installations solaires. Sont également attribués un Norman Foster Solar Award (NFSA), trois Prix solaires pour Bâtiments à énergie positive (BEP) et seize diplômes BEP.

Cinq réalisations solaires établissent un record mondial, par exemple la villa BEP Keller, à Gerzensee (BE), avec une autoproduction énergétique de 687%. La flotte électromobile de CKW & Galliker Transport, à Altishofen (LU) est, elle, la plus importante alimentée par du courant solaire zéro émission.

Egalement parmi ces records, la façade solaire, jugée «la plus puissante et la plus élégante», du parking Hoffmann-La Roche, à Kaiseraugst (AG), le plus grand stade de football BEP à Schaffhouse et le centre de glace et de football TISSOT Arena, à Bienne (BE), avec l'infrastructure solaire la plus étendue jamais intégrée à un site sportif de ce type.

Micheline Calmy-Rey, ancienne conseillère fédérale, Rémy Pagani, maire de la Ville de Genève, Luc Barthassat, conseiller d?Etat genevois, et diverses autres personnalités ont participé à cette remise de prix, a indiqué l'Agence solaire suisse dans un communiqué.. (ats/nxp)