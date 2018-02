Prix prestigieux pour le tunnel de base du Gothard

Le tunnel de base du Gothard (TBG) a reçu mardi soir à Bruxelles l'European Railway Award 2018. Ses 57 kilomètres en font le plus long tunnel ferroviaire du monde.

Cette distinction, la plus importante de la branche ferroviaire européenne, a été attribuée par l'Union des Industries ferroviaires européennes (UNIFE) et la Communauté européenne du rail (CER). Elle a été remise à Peter Jedelhauser, qui a dirigé l'organisation du projet Axe nord-sud du Saint-Gothard , ainsi qu'à Renzo Simoni, ancien directeur d'AlpTransit Gothard.

Congratulations to the 2018 winner of the @EU_RailwayAward - the Gotthard Base Tunnel project. The world’s longest railway tunnel has enabled more freight to shift to rail, reducing road accidents and environmental damage pic.twitter.com/mJ0QxsEsNz — Rail Delivery Group (@RailDeliveryGrp) February 20, 2018

«Le plus long tunnel ferroviaire du monde»

Le jury a justifié son choix par le rôle essentiel que ce tunnel joue pour le fret ferroviaire transalpin et la politique des transports au niveau européen. «En Suisse, le public et les acteurs politiques affirment une volonté claire de transférer le fret de la route au rail. Le TBG fait partie de ce plan et revêt une grande importance pour les citoyens européens», a souligné Libor Lochmann, directeur exécutif du CER, cité dans un communiqué des CFF.

Philippe Citroën, directeur général de l'UNIFE, a ajouté: «Le plus long tunnel ferroviaire du monde est un parfait exemple du talent remarquable des ingénieurs européens. En surmontant les obstacles géographiques et d'infrastructure, le tunnel prouve le rôle décisif que le transport ferroviaire peut jouer pour renforcer la performance et le caractère respectueux de l'environnement de l'économie européenne.»

La Suisse décroche le prix ferroviaire le plus important d'Europe: Renzo Simoni #AlpTransit et Peter Jedelhauser @sbbnews devant la presse à Bruxelles à l'occasion du @EU_RailwayAward décerné par @UNIFE et @CER_railways #Gottardo2016 pic.twitter.com/5QQ0Xpb8ZD — Swiss Mission to EU (@SwissmissionEU) February 20, 2018

Le tunnel de base du Gothard a été officiellement ouvert le 1er juin 2016 - après 17 ans de travaux de construction - lors d'une grande fête de cinq heures et en présence de nombreuses personnalités suisses et étrangères.

Les trains empruntent le tunnel selon l'horaire des CFF depuis le 11 décembre 2016. Le trafic marchandises l'avait précédé, le 5 septembre. (ats/nxp)