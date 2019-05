Pro Juventute glisse dans les chiffres rouges

La Fondation Pro Juventute a terminé l'année 2018 dans le rouge, avec une perte de 267'000 francs. Elle a toutefois pu poursuivre et élargir ses programmes, investissant notamment 19 millions de francs dans le travail en faveur des enfants et des jeunes en Suisse.

Avec des recettes de 17,9 millions de francs (contre 9,2 millions en 2017) et des coûts de 19 millions (contre 18,6 millions en 2017), la fondation nationale a enregistré une baisse de ses revenus et un résultat opérationnel plus faible en 2018, indique mercredi Pro Juventute dans un communiqué. L'organisation souligne cependant avoir pu réaliser ses programmes comme prévu.

Présence à long terme

En avril 2018, la fondation a par exemple lancé le «peer chat» de Conseils aide 147 en Suisse alémanique. L'opération permet aux jeunes d'obtenir des conseils et de l'aide auprès d'autres jeunes de leur âge par l'intermédiaire d'un chat. Le service devrait être proposé dans les mois à venir en Suisse romande et au Tessin.

Outre une fondation nationale, Pro Juventute comprend 19 associations cantonales et une fondation cantonale pour Genève. A l'avenir, l'organisation veut assurer sa présence locale à long terme dans toutes les régions de la Suisse et la rendre plus efficace. Pour ce faire, elle entend regrouper ses activités en cinq organisations régionales.

Les offres de Pro Juventute sont financées à 84% par des dons, des produits affectés provenant de libéralités et la vente de timbres et d'articles. L'organisation aide les jeunes à acquérir des compétences en matière d'utilisation des médias et s'engage contre le chômage des jeunes, ainsi qu'en faveur d'espaces de liberté adaptés aux enfants. Plus de 265'000 enfants et jeunes et 100'000 parents en profitent chaque année. (ats/nxp)