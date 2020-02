Projections géantes de Van Gogh à Zurich

Le show multimédia international «Van Gogh Alive» fait halte à Zurich dès mercredi et jusqu'au 9 avril. Ses projections géantes d'oeuvres du peintre néerlandais dans la halle Maag sont accompagnées de musique et de faisceaux lumineux.

L'événement culturel consacré à Vincent van Gogh (1853-1890) est divisé en trois espaces. Les informations liées à la personnalité, à la vie et à l'oeuvre de l'artiste sont présentées dans le secteur de l'entrée. Une salle de dessin permet ensuite de s'initier à l'esquisse en suivant des instructions sur vidéo. Le clou du spectacle attend ensuite les visiteurs dans la halle d'exposition.

A travers la galerie immersive de la société organisatrice australienne Grande Exhibitions, plus de 3000 images sont projetées sur les murs, les piliers et le sol de la halle. Tableaux, gros plans sur des oeuvres et citations du peintre s'enchaînent au rythme de vibrantes symphonies musicales et de faisceaux lumineux.

Emotions fortes

«Van Gogh Alive» n'est pas une exposition d'art au sens classique du terme. Grande Exhibitions assume le fait que son show n'est pas mis sur pied par des historiens de l'art ou des collaborateurs de la Fondation Vincent Van Gogh. Les émotions fortes qu'il entend dégager visent à rendre l'art accessible à toutes les couches sociales.

Avant Zurich, «Van Gogh Alive» a déjà été présenté dans plus de 140 villes sur tous les continents. En Suisse, les visiteurs ont déjà pu s'y rendre à Lugano, de la mi-novembre à la mi-janvier. (ats/nxp)