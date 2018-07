Proviande et les CFF, candidats au prix du meilleur gaspilleur de CO2

Comme chaque année, l’Initiative des Alpes décerne la Pierre du diable, un «prix» qui épingle les entreprises championnes des transports absurdes. Pour l’édition 2018, l’association a nominé les CFF, l’entreprise Landi et l’interprofession suisse Proviande. Les internautes ont la possibilité de voter jusqu’au 20 août pour leur gaspilleur préféré sur le site de l’Initiative des Alpes, www.alpeninitiative.ch.

Les CFF sont nominés pour les façades d’un bâtiment à l’Europaallee à Zurich, «recouvertes de pierres naturelles allemandes, travaillées et assemblées en Chine», décrit l’association. Elle calcule une distance de transport total de 43 120 kilomètres, soit «des émissions de CO2 vingt fois plus élevées qu’une production locale».

L’ancienne régie fédérale explique, de son côté, qu’elle est soumise aux exigences du droit des marchés publics. «Le traitement préférentiel des entreprises suisses par rapport aux entreprises étrangères serait en contradiction flagrante avec le principe de l’égalité de traitement», souligne sa porte-parole, Ottavia Masserini. Avant de préciser que «les CFF achètent des biens et des services pour environ 4,8 milliards de francs par an. Environ 98% de ce volume d’achats sont destinés à des entreprises suisses ou à des entreprises ayant des succursales en Suisse.» Les CFF assurent qu’ils prennent de plus en plus en compte les aspects de l’approvisionnement durable lors de l’évaluation de leurs partenaires potentiels.

Les transports en Chine sont mis à l’honneur cette année. Proviande est ainsi désignée pour l’aller-retour de 44 315 kilomètres effectué par les boyaux entre la Suisse et Pékin. Avant d’être utilisés pour la fabrication de nos saucisses, la majeure partie des boyaux de porc suisses est en effet traitée en Chine. «Ce va-et-vient produit 30 fois plus de CO2 que si les boyaux étaient directement conditionnés en Suisse», affirme l’Initiative des Alpes. «Nous représentons la filière de la viande, nous ne participons à aucun processus de production, rétorque le directeur de Proviande, Heinrich Bucher. Mais il est vrai que, pour une question de coûts, plus aucune entreprise ne traite les boyaux de saucisses en Suisse. C’est aussi le cas pour la majorité des pays européens.»

Enfin, Landi est pointée du doigt car elle propose dans ses magasins du bois de chauffage de l’Europe du Nord et de l’Est alors que la branche suisse souffre des prix bas et possède une grande quantité en stock. Bilan: 1525 kilomètres de transport, huit fois plus de CO2 consommé qu’avec du bois indigène. (24 heures)