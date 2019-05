Quarante mois requis contre le prof abuseur

Le ministère public a requis lundi 40 mois de prison contre l'enseignant valaisan accusé de tentative et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Hospitalisé, l'accusé est arrivé dans la salle d'audience après qu'un mandat d'amener a été délivré contre lui.

Le procureur Alexandre Sudan a requis trois ans et quatre mois de prison contre l'enseignant, «sans sursis, même partiel». Il a demandé un traitement ambulatoire pour trouble mental et une interdiction de cinq ans d'exercer une profession en lien avec des mineurs.

Le procès à huis clos s'est ouvert en l'absence du prévenu. Son avocat, Me Olivier Couchepin, a expliqué que son client était hospitalisé dans un hôpital psychiatrique et n'était pas «en état de comparaître».

Après avoir consulté les parties, la cour a suspendu l'audience durant près d'une heure. Elle a ensuite annoncé avoir décidé de délivrer un mandat d'amener contre l'accusé, l'hôpital n'y faisant pas objection.

L'enseignant est arrivé dans la salle d'audience vers 11h15, menotté et entouré de deux policiers. Interrogé par le président de la cour, il a dit ne pas «arriver» à répondre aux questions. Le juge a considéré que cela équivalait à un refus de répondre.

«Faiblesses masculines»

Durant son réquisitoire, le procureur a brossé un portait de l'accusé sur la base notamment «des constatations de l'expert psychiatre». Il a décrit un homme à «l'enfance et à la scolarité classiques, sans heurts», qui «arrange les faits en fonction de sa réalité».

L'accusé nie une partie des faits qui lui sont reprochés. «Il se pose en victime et banalise ses actes qu'il considère comme des faiblesses masculines», a affirmé le procureur. Selon le ministère public, l'enseignant «a cassé ses élèves».

Accusé arrêté

Les défenseurs des six victimes ont expliqué combien leurs clientes avait été trahies et souillées par ce professeur censé les «protéger et les aider à grandir». Ils ont rappelé que les récits de toutes les victimes étaient «identiques» et que les détails donnés par chacune d'elles ne pouvaient «mettre en doute leur version».

L'un des avocats a souligné le «caractère incongru» des dégustations à l'aveugle et individuelles organisées par l'enseignant, alors que ses collègues ne les organisent qu'en groupe et jamais dans un tel contexte . Il a rappelé que ce n'était pas les victimes mais une enseignante qui avait donné l'alarme, constatant le désarroi de l'une des fillettes. L'audience à huis clos se poursuit dès 14h30 avec notamment la plaidoirie de l'avocat de l'accusé. La cour a ordonné l'arrestation immédiate de l'accusé, en liberté depuis les faits, pour éviter qu'il ne s'échappe ou qu'il n'attente à ses jours. (ats/nxp)