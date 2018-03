Quartier «coupé du monde» depuis une semaine

Plus de téléphone. Plus de télévision. Et plus d'internet. Tout un quartier de la ville de Romanshorn, dans le canton de Thurgovie, vit en mode déconnexion depuis bientôt une semaine. Au moins 80 appartements sont concernés. Et le problème pour eux, c'est que personne ne sait quelle est l'origine de cette panne. Et donc comment la réparer.

Des clients de Sunrise comme de Swisscom sont touchés. Mais le problème devrait venir de Swisscom, puisque son concurrent utilise ses infrastructures. Or l'opérateur n'a pas eu vent de dysfonctionnement dans Romanshorn, affirme-t-il. Les services internet, TV et pour la téléphonie sont en l'état disponibles dans toute la ville, a expliqué le service de presse au Tagblatt mardi.

La panne pourrait être liée au réseau de fibres optiques qui est en train d'être installé dans la ville, estime un habitant dans le journal. Un technicien lui aurait en effet raconté que de nombreux raccordements avaient été mal posés. Le problème aurait été résolu, mais d'autres erreurs auraient été commises entre-temps. Elles devraient être corrigées d'ici peu.

Le résident critique également la façon dont les opérateurs ont informé leur clientèle. Selon lui, plusieurs ménages ont fait venir des électriciens pour tenter de réparer la panne, car ils n'avaient pas été informés de la situation et des travaux en cours.

(cht/nxp)