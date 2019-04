Quatre Allemands tués par une avalanche à Aletsch

C’est le premier grand drame de la saison de ski de randonnée en haute montagne, qui court traditionnellement de la mi-mars à la mi-mai. Quatre Allemands, trois hommes et une femme, ont perdu la vie dans une coulée dans la région du glacier d’Aletsch. Partis pour un circuit de plusieurs jours, ils avaient quitté vendredi matin, vers 9 heures, la cabane du Finsteraarhorn pour rejoindre celle d’Hollandia en passant par le col du Grünhornlücke, à plus de 3200 mètres d’altitude, exactement à mi-chemin entre les deux refuges. Ils devaient terminer leur tour le lendemain et regagner la vallée. L’itinéraire emprunté n’est, en soi, pas réputé extrêmement dangereux, selon la police cantonale valaisanne, qui a rendu compte de l’accident dimanche. Mais vendredi matin, les conditions étaient mauvaises. Il était tombé plus de 40 centimètres de neige fraîche, la visibilité n’était pas bonne et le vent soufflait.

Le bulletin d’avalanches valable ce jour-là prédisait un degré de danger de niveau 3 sur 5, atteignant même 4 dans certaines régions. Selon les informations de plusieurs médias alémaniques, d’autres groupes auraient renoncé à quitter la cabane en raison des conditions. Ne voyant pas arriver les quatre randonneurs annoncés, le gardien du refuge Hollandia a appelé les secours en fin de journée. Un hélicoptère a bien tenté de s’approcher du lieu présumé du drame, mais les conditions ont rendu la reconnaissance impossible. Plusieurs avalanches ont cependant été détectées dans la zone.

Sous 3 mètres de neige

Huit hommes de la colonne de secours de la vallée de Conches ont été envoyés sur les lieux dès l’aube samedi matin. Mais ce n’est qu’en début d’après-midi, lorsque les conditions se sont améliorées, qu’une des équipes a pu, avec l’aide d’un hélicoptère d’Air Zermatt, repérer les signaux des détecteurs de victimes d’avalanche que portaient les victimes. Ces montagnards, que certains témoignages disent expérimentés, avaient vraisemblablement tous été tués sur le coup, à une altitude d’environ 3100 mètres. «Nous les avons découverts sous 3 à 4 mètres de neige. Il nous a fallu environ deux heures pour récupérer les quatre corps de l’avalanche», détaille le chef de la colonne de secours, Reinhold Bittel, à nos confrères du «Walliser Bote». Une enquête a été ouverte. Ce drame porte à 19 le nombre de tués dans des avalanches cet hiver en Suisse. C’est le pire accident depuis la coulée qui avait elle aussi fait quatre victimes, dont un Vaudois, l’an dernier, dans le vallon d’Arbi (VS).

Conditions critiques

Les circonstances de cet accident sont toutefois différentes, et les professionnels appellent à la prudence en cette fin de saison, car si le printemps s’installe doucement en plaine, l’hiver garde encore ses droits en haute montagne. «Le terrain est vraiment piégeux. La neige avait déjà commencé à se transformer à toutes les expositions et l’arrivée d’une nouvelle couche a encore fragilisé tout cela, ce qui peut donner lieu à de très grandes coulées. La situation restera tendue ces prochains jours», confie Pascal Gaspoz, guide de montagne et sauveteur chez Air-Glaciers.

Mais les avalanches ne sont pas la seule source de préoccupations pour les prochaines semaines. La neige et le vent de ces derniers jours ont tendu d’autres pièges aux randonneurs à skis. «Des crevasses ont pu être juste recouvertes et cela crée des ponts de neige vraiment fragiles, il faut donc être particulièrement vigilant», avertit le professionnel. (24 heures)