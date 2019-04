Nous avons testé et comparé différentes applications mobiles de scan de produits, afin de savoir si elles étaient vraiment utiles. Un paquet de chips Zweifel (parce que tout le monde a le droit de craquer de temps en temps) a servi de cobaye pour l'expérience. Voici les quatre applications qui nous ont paru les plus intéressantes.

Yuka

Développée en France et disponible depuis lundi 1er avril en Suisse, cette application gratuite vous permet de scanner des denrées alimentaires et de les classer selon un score de qualité, le Nutri-Score. Pour cela, il vous suffit de scanner le code-barres du produit et les informations suivantes apparaîtront à l'écran: la qualité nutritionnelle (graisses, sucres, protéines, etc.) mais aussi les additifs (colorants, conservateurs, etc.). Si un produit est de moindre qualité (score rouge), une recommandation d'articles similaires de meilleure qualité apparaît généralement. Yuka s'appuie sur la base de données ouverte et collaborative OpenFoodFacts, connue pour être le «Wikipédia de l’alimentation», un projet citoyen à but non lucratif créé par des milliers de volontaires à travers le monde. Pour l'instant, 75% des produits suisses sont reconnus.

Disponible pour iOS et Android.

Open Food Facts

Semblable à Yuka, Open Food Facts est une base de données de produits alimentaires, composée à ce jour de 812 356 produits, qui répertorie les ingrédients, les allergènes, la composition nutritionnelle et toutes les informations présentes sur les étiquettes des aliments. Open Food Facts vous aide à décrypter les étiquettes pour mieux les comprendre. Les numéros E des additifs, les allergènes, les codes emballeurs n'auront plus de secret pour vous grâce à cette application. Et si vous êtes curieux, vous pouvez explorer les produits suivant leurs différentes facettes (marques, catégories, labels, origine des ingrédients, etc.). Petite astuce: vous pouvez calculer la valeur nutritive de l'aliment en modifiant sa quantité (c'est pratique de savoir combien de temps vous allez devoir suer sur votre tapis de course après avoir englouti trois paquets de chips de 200 g). C'est, à notre avis, l'application la plus complète.

Disponible sur iOS et Android.

NutriScan, de «Bon à Savoir»

Magazine suisse fondé en 1997 et spécialisé dans l’information et la défense des consommateurs, «Bon à Savoir» est l'un des titres les plus consultés en Suisse romande. Depuis 2017, il a également sa propre application de scan de produits. Ici aussi, après avoir scanné l'aliment, le score et la valeur nutritionnels apparaissent. Le petit plus est l'option qui permet de visualiser les morceaux de sucre contenus dans le produit scanné, histoire de bien réaliser ce que l'on mange. Cette application s'appuie aussi sur une base participative et la base de données Open Food.

Disponible sur iOS et Android.

FRC additifs, l'application de la Fédération romande des consommateurs

E300, E471, E101, si pour vous aussi c'est du chinois, alors cette application est faite pour vous. La FRC a développé FRC additifs, qui se concentre sur les additifs présents dans les produits transformés. D’origine naturelle ou de synthèse, tous ne sont pas utiles au consommateur. Certains sont même trompeurs lorsqu’ils ravivent des couleurs, rehaussent les saveurs ou masquent le recours à des matières premières de moindre qualité. Même si la majorité ne pose pas de problème particulier pour la santé, d’autres provoquent tout de même des réactions allergiques chez les personnes sensibles. Grâce à NutriScan, vous pourrez identifier les différents additifs, connaître leur catégorie, leur utilisation ainsi qu'identifier s'ils peuvent causer des réactions. Vous pouvez les rechercher directement en indiquant le type, par exemple E412. Vous pouvez aussi les rechercher par catégories. Le plus de cette application est la possibilité de visualiser les additifs autorisés pour les enfants en bas âge ainsi que dans la production biologique.

Disponible sur iOS et Android.

Bien évidemment, l'idée de ces différentes applications n'est pas de vous faire sentir coupable à chaque fois que vous désirez vous faire plaisir. C'est plutôt une indication qui vous aidera à mieux manger si vous le désirez. (24 Heures)