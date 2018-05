Quatre initiatives pour protéger les locataires

Les quatre initiatives de Bâle-Ville exigent des loyers abordables, un formulaire de location obligatoire, une meilleure protection lors de rénovations et des procédures judiciaires abordables dans le droit du bail.

L'initiative «Vivre sans crainte d'expulsion» exige une modification constitutionnelle afin de soumettre à autorisation les rénovations totales d'immeubles lorsque le taux d'appartements vides sur le marché est inférieur à 1,5%. A la fin du premier semestre 2017, le taux d'appartements libres à Bâle-Ville était de 0,5%.

Information sur l'ancien loyer

L'initiative «Protection des locataires dès l'entrée dans l'appartement» exige que le nouveau locataire soit informé par le propriétaire sur le montant de la location payée par le précédent locataire. La raison d'une éventuelle hausse du loyer doit figurer sur le formulaire. Les initiants veulent ainsi combattre les hausses de loyers parfois très élevées entre deux locations.

Le Conseil fédéral a voulu introduire un tel formulaire en 2015 dans tout le pays. Le Conseil national et le Conseil des Etats s'y sont opposés. Dans plusieurs cantons, des requêtes ont été lancées pour introduire ce formulaire d'entrée. L'obligation est déjà appliquée dans le canton de Zurich. Une initiative similaire a abouti en avril dans le canton de Lucerne.

Procédures judiciaires

La troisième initiative s'intitule «Protection des locataires au tribunal». Elle demande que les procédures judiciaires devant le tribunal civil et la cour d'appel qui concernent des différends sur le montant du loyer entre propriétaires et locataires ne coûtent pas plus de 500 francs. Ces trois initiatives ont été lancées par le «Mieterverband», l'Association suisse des locataires (Asloca).

La quatrième initiative, «Droit au logement», a été lancée par un groupement. Elle exige d'inscrire dans la constitution que chaque personne habitant Bâle-Ville puisse disposer d'un logement abordable répondant à ses besoins. Les initiants estiment qu'un logement ne devrait pas coûter plus que le tiers des revenus d'un ménage. (ats/nxp)