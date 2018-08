Quatre questions que pose l’aide au suicide en prison

C’est un terrain nouveau pour les organisations d’aide au suicide qui suscite son lot d’incertitudes. Un détenu de 64 ans souhaite mettre fin à ses jours avec l’aide d’Exit Suisse alémanique. Cette demande est exceptionnelle – l’organisation ne dit pas combien de telles requêtes elle a reçues –, mais elle pourrait se multiplier alors que la population carcérale vieillit. Confrontée l’an dernier à une demande similaire d’un détenu genevois, Exit Suisse romande avait préféré ne pas entrer en matière faute de cadre légal. Elle appelle à une clarification de la part des autorités.

Un détenu peut-il avoir accès au suicide assisté? Les spécialistes de l’éthique et du droit que nous avons contactés répondent par l’affirmative. «En entrant en prison, on abandonne sa liberté, mais pas ses autres droits fondamentaux», commente André Kuhn, professeur de droit pénal à l’Université de Neuchâtel. Quant aux conditions, rien ne justifie qu’elles diffèrent de celles appliquées à une personne en liberté, estiment les experts. Une personne mourante ou atteinte d’une maladie incurable doit être capable de discernement et exprimer un souhait de mourir réfléchi et persistant. Reste une série de considérations spécifiques au milieu carcéral. Décryptage.

Un détenu est-il libre de choisir en prison?

«Il n’existe pas de motif éthique pour exclure, par principe, toute personne emprisonnée d’une assistance au suicide. Mais les conditions seront plus difficiles à remplir», analyse Samia Hurst, bioéthicienne à l’Université de Genève. Le discernement du candidat au suicide est un bon exemple. «La prison est une institution contraignante qui peut limiter dans certains cas jusqu’à la capacité à penser. On peut faire une analogie avec l’hôpital. Le Tribunal fédéral estime dans sa jurisprudence que pour consentir à une intervention chirurgicale élective, un patient qui se trouve en milieu hospitalier doit pouvoir passer au moins trois jours à l’extérieur avant de se décider. En prison, cette condition du libre choix sera plus difficilement atteignable, mais pas impossible.»

La demande peut-elle servir de moyen de pression?

L’un des défis que pose une intervention en prison, selon Samia Hurst, consiste à éviter de piéger un détenu dans un projet suicidaire alors que son souhait ne serait en fait pas de mourir, mais d’exercer une pression sur les services pénitentiaires. Le fait qu’un candidat à la mort assistée dénonce ses conditions de détention – comme dans le cas bernois – signale que ce risque pourrait exister ici, poursuit-elle. «Les médias doivent donc faire preuve de vigilance dans leur relais du combat d’un prisonnier. On ne doit en aucun cas donner l’impression que renoncer au suicide signifierait perdre la face. D’abord ce n’est pas vrai, et protéger les conditions d’un choix libre devient alors encore plus difficile.»

Quelle importance attribuer aux conditions de détention?

Sous l’angle des directives de l’Académie suisse des sciences médicales, le caractère insupportable des conditions de détention ne peut pas justifier à lui seul une intervention d’Exit, expose la bioéthicienne Samia Hurst. L’avocat Philippe Currat, investi à Genève dans la surveillance des conditions de détention, va dans le même sens, ajoutant que les circonstances carcérales doivent être prises en compte dans l’évaluation globale d’un cas. «La prison n’est pas faite pour les personnes vieillissantes ou malades. Il faut donc tenir compte des souffrances supplémentaires que peut induire une détention pour un patient par rapport à celles qu’il aurait en liberté et par rapport aux capacités effectives du lieu de détention à assumer un accès au soin efficace.» Le professeur André Kuhn estime pour sa part qu’une demande d’une personne critiquant son traitement carcéral ne peut pas être acceptée. «Lui venir en aide reviendrait à introduire quelque chose d’analogue à la peine de mort. Il faut s’assurer que la personne voudrait aussi mourir en liberté. Le contraire revient à accepter une mort en prison dans le cadre d’une exécution de peine, alors que l’État a entre ses mains la solution.»

L’État ne doit-il pas protéger un détenu?

À supposer qu’une organisation d’aide au suicide se saisisse d’un cas, il lui faudrait encore obtenir l’accord de l’État pour passer les murs d’un centre pénitencier. André Kuhn estime très peu probable que les autorités donnent leur aval. «La prison a une fonction protectrice. Elle se pose en garant de la vie d’un détenu et des mesures sont prises spécifiquement pour éviter le suicide. Ce serait contradictoire d’accepter une aide à celui-ci.» L’avocat Philippe Currat ne partage pas cet avis et qualifie d’inacceptable un refus potentiel. Un Canton qui se refuse à ouvrir les portes d’une prison engagerait sa responsabilité, selon lui. «Empêcher une personne dans la voie d’un suicide assisté pourrait la pousser à un suicide violent. On peut argumenter que cela constitue une violation du droit à la vie ou de l’interdiction de tout recours à des formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, protégés par la Constitution fédérale et la Convention européenne des droits de l’homme.» (24 heures)