Quatre rhinocéros débarquent au zoo de Zurich

Quatre rhinocéros sont arrivés jeudi soir au zoo de Zurich en provenance du parc zoologique de Tel Aviv. Ils doivent intégrer la future savane que l'institution inaugurera en avril prochain. Les trois girafes qui y sont aussi destinées sont arrivées en novembre.

Le voyage en avion des femelles Tanda, Teshi, Talatini et du mâle Rani en provenance d'Israël s'est bien passé, indique ce vendredi le zoo de Zurich. Les quatre rhinocéros blancs sont désormais placés en quarantaine durant au moins un mois.

Ils font partie du programme européen de maintien de l'espèce. Le plus jeune animal arrivé jeudi est âgé d'un an et demi, le plus âgé a 26 ans. Les rhinocéros blancs sont fortement menacés par le braconnage dans leur milieu de vie naturel, en Afrique centrale.

L'ouverture de la savane du zoo de Zurich est agendée au 9 avril prochain. Ce grand espace de 40'000 m2 - le plus grand du parc zurichois - doit accueillir des girafes, des rhinocéros, des zèbres, des autruches, des suricates et des hyènes tachetées. (ats/nxp)