Qui touchera la nouvelle rente-pont et comment?

Passé 60 ans, les chances de retrouver du travail sont infimes. Le conseiller fédéral Alain Berset l’a rappelé à plusieurs reprises mercredi au moment d’annoncer un projet de «prestation transitoire». Celle-ci doit épargner aux chômeurs âgés en fin de droits de passer par la case aide sociale avant de prendre leur retraite. Les détails restent encore à préciser dans une loi. Qui, si elle passe la rampe du Parlement et n’est pas contestée par référendum, pourrait entrer en vigueur au deuxième semestre de 2020 au plus tôt. Les contours essentiels, eux, sont déjà connus. Éclairage.

A lire: Les questions non encore résolues

Quelles conditions?

La rente-pont sera versée aux chômeurs qui arrivent en fin de droits après leurs 60 ans. Il s’agit par exemple d’une personne qui a perdu son travail à 58 ans et qui, malgré tous ses efforts, n’a pas retrouvé d’emploi pendant deux ans de chômage. Avant cela, elle devra avoir cotisé aux assurances sociales pendant vingt ans au moins avec un revenu annuel s’élevant au minimum à celui donnant accès au 2e pilier , soit 21'330 francs en 2019. Un «revenu relativement modeste», a souligné Alain Berset. Précision utile: la durée de vingt ans recouvre toute la carrière, afin d’inclure les personnes qui ont interrompu leur travail à un moment donné, notamment pour élever des enfants.

Le logement compte-il?

Condition supplémentaire: un bénéficiaire ne doit pas avoir droit à une rente vieillesse AVS. Par ailleurs, une personne seule doit attester d’une fortune inférieure à 100'000 francs. Le montant est 200'000 francs pour un couple. Les comptes de 3e pilier sont pris en compte dans le calcul. Au contraire du logement où habite effectivement le bénéficiaire. De quoi soulager les petits propriétaires.

Combien de bénéficiaires?

En 2018, la Suisse comptait 2657 chômeurs arrivés en fin de droits après leurs 60 ans. La Confédération estime que ce chiffre est représentatif des quinze dernières années; la moyenne s’est établie autour de 2500 personnes. Il a atteint un pic de 4001 en 2004 et se trouvait au plus bas en 2009, avec 1697 chômeurs. «Ces personnes sont dans la situation la plus précaire et les plus vulnérables sur le marché du travail car elles arrivent en fin de droits à un âge ou les perspectives de retrouver emploi sont limitées voire inexistantes», a commenté Alain Berset.

Cliquez pour agrandir

Sur l’ensemble de ces chômeurs, combien sont-ils à remplir les conditions donnant droit à la prestation transitoire? La réponse n’est pas encore connue précisément. «Des informations plus détaillées» à ce sujet sont en cours d’évaluation, répond l’Office fédéral des assurances sociales. Celui-ci a réalisé une «estimation provisoire», calculant qu’en 2018, 60% des 2657 chômeurs concernés auraient pu avoir droit à la rente-pont maximale, soit 1600 bénéficiaires. Le coût de la prestation pour la Confédération se serait alors élevé à 95 millions de francs financés par le budget fédéral. Cette somme va nécessairement augmenter au fur et à mesure que de nouvelles personnes ont droit à la prestation.

Combien perçoit-on?

«Pour préserver l’incitation à retrouver travail», Berne a décidé de plafonner le montant de la rente. Celle-ci ne pourra pas dépasser 58'000 francs par an pour les personnes seules et 87'000 francs pour les couples. La rente est égale à la différence entre les «dépenses reconnues» et les revenus. Comme dépenses reconnues figure les besoins vitaux, les primes d’assurances maladies, le loyer ou les frais administratifs liés à la caisse de pension. Ce calcul est similaire à celui pour les prestations complémentaires, hormis quelques exceptions. Ainsi un supplément de 50% s’ajoute au montant destiné à couvrir les besoins vitaux. Le forfait pour celui-ci s’élèvera, pour les personnes seules à 29'175 francs par an, soit près de 2400 francs par mois. La somme est de 43'763 francs pour les couples. Précisons que les bénéficiaires n’auront pas besoin de prouver qu’ils font des recherches d’emploi pour toucher une rente-pont. (24 Heures)