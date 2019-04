Qui va gagner les milliards de la grande bataille du ciel?

Florent Quiquerez et Virginie Lenk

Le décollage est imminent, et ce n’est pas une figure de style. Les essais en vol des cinq jets de combat retenus pour renouveler la flotte suisse débutent vendredi à Payerne. C’est l’Eurofighter qui ouvre les feux. Les tests s’échelonneront ensuite jusqu’à la fin de juin pour les autres avionneurs (lire les encadrés). «C’est une étape cruciale, explique Christian Catrina, délégué du Conseil fédéral pour ce dossier. Chaque candidat part avec les mêmes chances. L’objectif n’est pas de sélectionner le meilleur avion, mais le meilleur pour la Suisse.»

Attendus pour 2025

Grâce aux simulateurs, seuls quatre jours de tests par avion sont prévus. C’est trois fois moins que lors de l’exercice précédent. Il s’agit de vérifier que l’appareil est adapté à l’environnement de la Suisse, mais aussi de mesurer son degré de maturité. Huit missions sont prévues, dont une de nuit. «Cinq seront axées sur les aspects opérationnels, deux sur les aspects techniques, la troisième étant réservée pour les caractéristiques particulières de chaque avion», détaille Cédric Aufranc, major EMG au sein des Forces aériennes. Le but étant de fournir tous les éléments en vue de l’acquisition des nouveaux jets, dont les premiers exemplaires sont attendus pour 2025, afin de remplacer la flotte en 2030.

Si la sélection du nouvel avion entre dans un processus concret, le dossier connaît aussi un coup d’accélérateur sur le plan politique. Claude Nicollier, l’expert mandaté pour livrer un deuxième avis sur l’avenir de la défense aérienne, devrait rendre son rapport à la fin d’avril à Viola Amherd. Et l’embauche de l’astrophysicien n’est pas la seule touche que la nouvelle ministre de la Défense devrait donner au projet. Il se murmure à Berne que la Haut-Valaisanne devrait couper en deux le paquet concocté par son prédécesseur, Guy Parmelin.

Moins effrayant pour le peuple

Le Vaudois souhaitait regrouper dans un seul arrêté de planification l’achat des jets et du système de défense sol-air. Un procédé qui permettait de soumettre au peuple cette acquisition de 8 milliards. La consultation ayant montré que cette idée n’avait pas de majorité, Viola Amherd ne devrait conserver que l’avion dans l’arrêté, réduisant ainsi la facture à 6 milliards – un montant jugé moins effrayant pour la population. Les 2 milliards dévolus à la défense sol-air passeraient ainsi par les crédits ordinaires.

«Cette solution renforcerait les chances du projet, reconnaît le sénateur Josef Dittli (PLR/UR). Sans ce couplage, les partis bourgeois sont prêts à s’unir.» Qu’on laisse le peuple se prononcer sur les avions et le parlement sur le système de défense sol-air, Adrian Amstutz (UDC/BE) est pour, mais il émet une crainte. «Il ne faut pas que le lobby de l’armement tente d’imposer le système de défense sol-air le plus cher possible sur le principe «d’un tiens vaut mieux que deux tu l’auras» de peur que l’avion s’écrase en votation.»

Pierre-Alain Fridez (PS/JU), lui, mise aussi sur le découplage du projet, mais pour des raisons tactiques. «Nous avons besoin d’une défense sol-air. Or si nous choisissions le système le plus efficace, il pourrait remplir plusieurs missions actuellement dévolues aux avions de combat, laissant à ces derniers la seule tâche d’effectuer la police aérienne.» Alors que le gouvernement table sur 30 à 40 avions, cette solution permettrait de réduire le nombre de jets à une vingtaine.

Les cinq concurrents

Eurofighter

Fabricant: Airbus (Allemagne) Premier vol, mise en service: 1994, 2006 Rayon d’action: 2900 km Vitesse maximale: Mach 2 Charge utile maximale: 7500 kg Nombre d’appareils construits: 623 Prix catalogue: 101 millions de francs Utilisé par: Allemagne, Grande-Bretagne, Espagne, Italie, Autriche, Oman, Arabie saoudite

L’avis de l’expert, Alexandre Vautravers, expert en sécurité à l’Université de Genève: «Il a été conçu à la fin de la guerre froide pour intercepter des bombardiers russes en mer du Nord. Cela en fait un excellent chasseur, très classique, mais ses utilisateurs ont mis du temps à l’adapter aux missions d’attaque au sol.» L’Eurofighter ne dispose ainsi pas encore de systèmes dédiés à la reconnaissance aérienne comme la cartographie ou la détection de mouvements. «Tout est possible, mais cela peut prendre du temps et avoir un coût.»

Quand le voir? Vendredi 12 avril

F/A-18 Super Hornet

Fabricant: Boeing (USA) Premier vol, mise en service: 1995, 2001 Rayon d’action: 2345 km Vitesse maximale: Mach 1,8 Charge utile maximale: 8030 kg Nombre d’appareils construits: 584 Prix catalogue: 70 millions de francs Utilisé par: États-Unis, Australie, Koweït

L’avis de l’expert: Pour Alexandre Vautravers, «même si la base technologique est ancienne, cette nouvelle version permet une diminution de la signature radar, mais surtout d’embarquer plus de carburant et de permettre une autonomie de vol de trois à quatre heures, contre une à deux heures actuellement». Avantage certain, l’armée suisse pourrait continuer de voler sur ses F/A-18 actuels. qui ont encore quelques heures de vol devant eux, tout en intégrant les nouveaux appareils pour d’autres missions, avec une maintenance déjà bien rodée.

Quand le voir? Mardi 30 avril

Rafale

Fabricant: Dassault (France) Premier vol, mise en service: 1991, 2001 Rayon d’action: 3100 km Vitesse maximale: Mach 1,8 Charge utile maximale: 9500 kg Nombre d’appareils construits: 164 Prix catalogue: 77 millions de francs Utilisé par: France, et bientôt Égypte

L’avis de l’expert: «Alors que certains appareils plus petits doivent choisir entre un armement air-air ou air-sol, le Rafale peut emporter de quoi remplir plusieurs types de missions simultanément», note Alexandre Vautravers. Et de résumer à propos du fleuron de l’industrie aéronautique française: «Cet avion est un exceptionnel intercepteur, mais il peut en réalité remplir toutes les missions qu’on exige d’un avion militaire.»

Quand le voir? Mardi 21 mai

F-35A

Fabricant: Lockheed Martin (USA) Premier vol, mise en service: 2006, 2015 Rayon d’action: 2200 km Vitesse maximale: Mach 1,6 Charge utile maximale: 8165 kg Nombre d’appareils construits: 358 Prix catalogue: 94 millions de francs Utilisé par: États-Unis, Australie, Israël, Corée du Sud, Japon, Pays-Bas, Norvège, Italie, Turquie

L’avis de l’expert: «On a là une vision très ambitieuse de fusion de données, de mise en réseau de capteurs de nouvelle génération, une capacité de vol furtif. Il peut reconnaître visuellement un autre appareil à plusieurs dizaines de kilomètres, sans même enclencher son radar. Il peut ainsi emporter de l’armement tout en volant vite.» Un bémol toutefois: le manque d’expérience. Alexandre Vautravers souligne aussi les aspects politiques de cet avion, «too big to fail». «C’est un mariage technologique et militaire sur les trente voire, cinquante prochaines années.»

Quand le voir? Vendredi 7 juin

Gripen E

Fabricant: Saab (Suède) Premier vol, mise en service: 2017, néant Rayon d’action: inconnu (pour la version antérieure, le Gripen C: 3210 km) Vitesse maximale: Mach 2 Charge utile maximale: inconnue Nombre d’appareils construits: 1 avion test (Gripen C: 247) Prix catalogue: 85 millions de francs Utilisé par: Suède (Gripen C: Afrique du Sud, République tchèque, Hongrie)

L’avis de l’expert: «Il a été conçu à l’époque pour qu’on puisse travailler dessus à partir d’aérodromes sommairement aménagés, décentralisés. Cet avion a démontré toutes ses qualités sans être franchement révolutionnaire. Il est compact et simple – bref, il fait le job.»

Quand le voir? Mardi 25 juin

(24 heures)