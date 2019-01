Quitter le Magic Pass? Crans-Montana n'en revient pas

«Cela ne me surprend plus, ces gens fonctionnent toujours avec des menaces. Ça devient vraiment usant de tenter de redorer le blason de la station et que cela soit toujours noirci par les mêmes personnes.» Aux commandes d’un restaurant étoilé à Crans-Montana et de la cabane des Violettes sur les pistes, Frank Reynaud peine à cacher sa déception. Sur le Haut-Plateau valaisan, le calme n’aura pas duré longtemps. Après le conflit financier de l’automne dernier, un nouveau coup de tonnerre vient de retentir.

Philippe Magistretti, président du conseil d’administration des remontées mécaniques (CMA) et bras droit de l’actionnaire majoritaire et milliardaire tchèque Radovan Vitek, envisage sérieusement de quitter le Magic Pass – cet abonnement bon marché commun à 30 stations romandes – à la fin de la saison. Dans «Le Temps», il réaffirme ce qu’il avait déjà laissé entendre en décembre dernier, soit la menace de casser le contrat qui lie CMA à la coopérative après deux ans en son sein.

Promesse non tenue

«Lors de la grande séance de décembre censée tous nous réconcilier, Philippe Magistretti avait pourtant affirmé qu’il avait signé pour trois ans et qu’il tiendrait ses engagements», soupire Olivier Angéloz, à la tête d’un magasin de sport. «Le Magic Pass fait du bien à toute l’économie locale et c’est aussi elle qui soutient les remontées mécaniques», ajoute-t-il.

Jugée incompréhensible, cette attitude exaspère autant qu’elle choque. Car si les chiffres de la saison dernière ne sont pas publics, Philippe Magistretti vantait pourtant dans le dernier rapport de gestion le bienfait du Magic Pass. L’abonnement avait contribué «à renverser la tendance pour envisager sereinement l’avenir» et augmenter le chiffre d’affaires des transports de près de 31%. Car le Magic Pass n’avait pas seulement vocation de donner un coup de fouet aux remontées mécaniques, il amène de l’air à toute une économie touristique, les réactions exaspérées à cette menace le démontrent. Mais aujourd’hui, le même homme veut renégocier les conditions. Il estime que le Magic Pass amène trop de monde lors des pics de fréquentation et pas assez en période creuse. Selon lui, le risque pris en baissant le tarif n’est pas suffisamment récompensé et l’offre est trop favorable aux petites stations.

1 million d’ici 2030

«Il dit qu’il y a trop de monde mais nous parle d’atteindre 1 million de journées-skieurs d’ici 2030 (ndlr: 550 000 en 2017/2018), c’est aberrant», réagit Olivier Angéloz. Frank Reynaud n’y voit pas plus clair. «Dans mon restaurant d’altitude, c’est justement dans les périodes plus creuses que nous constatons des augmentations. Et après des années de disette, c’est le comble de se plaindre qu’il y a du monde. C’est une question d’organisation.»

Nicolas Taillens, propriétaire de boulangeries et de salons de thé, tombe des nues. «Le Magic Pass a amené des gens que nous n’avions jamais vus auparavant. C’est particulièrement visible le samedi. Ayant déjà acheté leur abonnement en avril, ils dépensent plus en station. Tout cela a aussi contribué à rendre Crans-Montana plus accessible, à casser l’a priori d’une station pour riches. Je ne comprends pas.»

Partenaires directes du domaine skiable, les écoles suisses de ski marchent sur des œufs. «CMA est une société privée qui a sa propre stratégie et elle est libre de renégocier son modèle commercial, ses dirigeants en ont l’habitude. Par contre, les effets du Magic Pass sont indéniables sur la fréquentation alors que l’objectif de la société est d’augmenter le nombre de journées-skieurs. Une question importante est de savoir quel modèle prévoit CMA pour atteindre cet objectif en cas de sortie du Magic Pass?» s’inquiète Nicolas Masserey, directeur de l’École Suisse de Ski de Crans-Montana.

En clair, les remontées mécaniques ont-elles un plan B? CMA peut-elle affronter en solitaire le Magic Pass et les deux mastodontes que sont les 4 Vallées et les Portes du Soleil en Suisse romande? Nous avons tenté de joindre Philippe Magistretti mais il n’a pas donné suite à nos appels. Laurent Bagnoud, représentant des communes au sein du conseil d’administration de CMA, nous précise «qu’aucune décision n’a à ce jour été prise et que les choses en sont à l’état de discussions avec la coopérative pour trouver des aménagements pour CMA.» À titre personnel, Laurent Bagnoud juge toutefois que lorsqu’on prend des engagements, on les respecte jusqu’à l’échéance. (24 heures)