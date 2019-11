Radovan Vitek aurait menti à la justice américaine

Radovan Vitek ne passe pas des jours tranquilles. Le milliardaire tchèque, propriétaire des remontées mécaniques de Crans-Montana, doit faire face à une plainte déposée par d'anciens associés à New York qui lui réclament 1 milliard de dollars. Les pénalités pourraient atteindre le triple, soit presque la totalité de sa fortune estimée par «Forbes» à 3,4 milliards de dollars.

Mais alors que cette procédure n’en est qu’à son stade préliminaire, nous avons découvert qu’il aurait menti à la justice. A tout le moins, des éléments se contredisent. Et aux Etats-Unis, le parjure est un délit très sérieux.

«Pour le plaisir»

Le 10 septembre dernier, Radovan Vitek et ses associés visés par la plainte ont demandé son rejet pur et simple. Et dans une déclaration qu'il a transmise au juge, Radovan Vitek dit, entre autres choses, exactement ceci: «Je ne mène pas et n'ai jamais mené d'activité de business à New York ou n'importe où aux Etats-Unis. Je n'ai voyagé aux Etats-Unis que pour le plaisir.»

Courantes dans le cadre d’une procédure intentée outre-Atlantique, ce genre d’affirmation vise à ne pas tomber sous le coup de la justice américaine. Ce document a été signé le 6 septembre, à Prague, de la main de Radovan Vitek et les déclarations qu’il contient ont été certifiées correctes «sous peine de parjure».

Versions contradictoires

Mais un élément contradictoire apparaît. Radovan Vitek était en effet dans le conseil de quatre sociétés (Mandragora Holding, Axiom Holding, Elypse Holding et Justsay Holding) dont le siège est enregistré à Washington. Nous avons croisé ces éléments avec les registres de CPI PG, le groupe immobilier du magnat tchèque, et cela concorde. Radovan Vitek a bien été administrateur de ces quatre sociétés du 28 juillet 2009 au 9 mars 2018, date à partir de laquelle les plaintes de ses anciens associés se sont faites plus pressantes. Pire, aux yeux des plaignants, ces sociétés auraient même servi de véhicules financiers dans la fraude dont ils accusent le magnat tchèque. Ce serait donc davantage qu'un nom sur une boîte aux lettres.

Contacté, le porte-parole de CPI PG, Jacob Velen, nous indique «ne pas faire de commentaires au-delà de nos déclarations publiques et devant les tribunaux, mais nous sommes convaincus que toutes les déclarations de M. Vitek et de CPI PG sont vraies et exactes. Toute suggestion contraire est fausse et trompeuse.» Ils ne s'expliquent toutefois pas dans le détail sur la nature de ces contradictions que nous leur avons exposées. Il est du ressort de la Cour de décider ou non de poursuivre quelqu'un pour parjure et cela n'est pas du ressort de l'action civile des plaignants.

Nouvelles révélations

Cela s’ajoute aux nouveaux éléments révélés lundi dont nous nous faisions l'écho et qui montraient les stratagèmes hostiles mis en place par le magnat de l’immobilier pour bâtir son empire.

Un rapport d'enquête du régulateur financier luxembourgeois décrypte tout le détail des manœuvres suspectes mises en place entre 2012 et 2016, années d'expansion massive de son entreprise CPI PG. Autant d'éléments qui sont venus nourrir la plainte déposée outre-Atlantique. Radovan Vitek et CPI continuent de juger cette attaque «sans fondement».