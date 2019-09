Radovan Vitek veut faire rejeter la plainte qui le vise à New York

Dès ce vendredi à New York, Radovan Vitek jouera peut-être une grosse partie de sa fortune. Le multimilliardaire tchèque, magnat de l’immobilier à la tête du groupe CPI et propriétaire des remontées mécaniques de Crans-Montana est accusé d’avoir mis en place un système qui aurait permis de voler un milliard de dollars à un fonds d’investissements new-yorkais, Kingstown Management, dans le cadre de sa prise de contrôle jugée illicite sur l’entreprise luxembourgeoise Orco. «24 heures» révélait le dépôt de cette plainte en avril dernier. Les plaignants lui réclament trois milliards de dollars, le triple du montant de la fraude présumée.

Mais Radovan Vitek, dont la fortune est estimée à plus de 5 milliards de francs, n’entend pas se laisser faire. Sur la base des documents déposés à la Cour que nous avons pu consulter, lui et l’ensemble des autres plaignants demandent le rejet pur et simple de la plainte cela surtout pour des questions de forme.

Ils jugent, comme le rapporte Bloomberg mercredi, que cette plainte a été déposée trop tardivement et que les faits sont déjà l'objet d'une procédure au Luxembourg. Pour les avocats de Kingstown Management, ces arguments sont purement procéduraux et ne disent rien du fond de la plainte.

Procédure au Luxembourg

Il y a bien une procédure au Luxembourg contre CPI, le groupe de Radovan Vitek. En juin dernier, la Cour avait conclu au rejet de la plainte, faute d’éléments probants. En fait il ne s’agissait que d’une victoire partielle pour la magnat tchèque car les procédures annexes le visant personnellement ainsi que d’autres personnalités sont toujours en cours.

Un porte-parole de Kingstown Management nous confie d’ailleurs que «toute suggestion laissant entendre que cette décision représenterait une victoire pour les accusés est absurde. Kingstown se réjouit de démontrer le bien-fondé de ses accusations dans les futurs procès.» A New York, aucune décision formelle ne serait à attendre dans l'immédiat.