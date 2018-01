Recensement: la menace fantôme de la loi

Où vos parents sont-ils nés? Quelle profession exercez-vous actuellement? Combien de pièces compte le logement dans lequel vous vivez? Quelque 270 000 personnes sélectionnées aléatoirement, dont 84 000 Romands, doivent actuellement répondre à ces questions dans le cadre du recensement fédéral de la population 2017. Elles ont toutes été contactées dès le 3 janvier 2018 et ont jusqu’au 26 janvier pour renvoyer les formulaires complétés. Devenu annuel en 2010, le recensement se fonde sur les registres administratifs et des enquêtes par échantillonnage. La participation est obligatoire, comme écrit noir sur blanc dans la lettre accompagnant le questionnaire envoyé aux 3% d’élus.

«Ce n’est pas normal»

Ce qui n’est pas précisé, c’est que la loi sur le recensement prévoit que «quiconque fournit des réponses fausses ou incomplètes» ou ne rend pas les documents dans le délai imparti est tenu de payer des «émoluments» pouvant aller jusqu’à 1000 francs aux autorités pour les «dédommager du surcroît de travail». «Mille francs? Je n’étais absolument pas au courant, ce n’est pas normal, réagit une jeune Neuchâteloise désignée par les dés. Je trouve ce montant extrême, d’autant plus que l’on est choisi au hasard. Ils sont fous. Je n’accepterai jamais de payer une telle somme.» Même si répondre aux 33 questions de l’enquête ne prend pas beaucoup de temps – 10 à 15 minutes – la mère de famille s’étonne de la sévérité de la loi et du fait que les sanctions prévues en cas de non-coopération ne sont pas clairement communiquées par l’Office fédéral de la statistique (OFS), responsable de la collecte des données.

Aucune amende prononcée

Faut-il vraiment user d’une menace aussi lourde pour que les citoyens prennent part au recensement? «C’est justement ce que nous évitons de faire, répond Carole Greppin, du service de presse de l’institution basée à Neuchâtel. Le but de l’OFS est d’obtenir des données complètes et correctes dans le temps imparti et non de percevoir des émoluments. Le taux de réponse aux relevés structurels réalisés jusqu’ici, qui dépasse 90%, montre que la population est tout à fait disposée à participer et qu’il suffit d’appliquer les mesures de rappel ordinaires pour obtenir les informations requises.» De fait, aucune sanction pécuniaire n’a jusqu’à présent été infligée à l’encontre de sondés récalcitrants ou juste têtes en l’air. C’est bien parce que la punition prévue en cas de non-participation n’est pas appliquée que l’OFS n’y fait pas référence dans la missive qu’elle adresse aux personnes sélectionnées. Reste que l’on peut dès lors se demander pourquoi cette amende demeure envisagée par la loi. (24 heures)