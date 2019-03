Record d'enfants enlevés en Suisse en 2018

L'année dernière, il y a eu plus de 100 enlèvements d'enfants en Suisse - un record. C'est ce que rapporte la NZZ am Sonntag en se basant sur les nouvelles statistiques de l'Office fédéral de la justice et sur des données de la Fondation Suisse du Service Social International (SSI).

Soixante-huit enfants ont été enlevés vers des Etats signataires de la Convention de La Haye sur l'enlèvement d'enfants; 35 à 40 dans des Etats non signataires. Les enlèvements d'enfants dans les Etats signataires ont augmenté de près de 50 % au cours des dix dernières années.

Le journal explique cette hausse par l'augmentation du nombre de mariages binationaux et de divorces qui suivent. Le nombre d'affaires dans lesquelles un tribunal a ordonné le retour de l'enfant enlevé en Suisse a également atteint un niveau record, soit vingt en 2018. (ATS/nxp)