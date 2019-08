Record de fréquentation pour l'édition 2019

Fête des vignerons La présidente du Conseil d'Etat vaudois a vu le spectacle 5 fois et ne s'en lasse pas. Elle s'émerveille de l'enthousiasme des participants. Plus...

Fête des vignerons La pluie a interrompu vendredi le spectacle de la Fête des Vignerons. La représentation ne sera pas reportée. Plus...

Vevey Selon les premiers chiffres qui tombent à mi-parcours, l'édition 2019 est d’ores et déjà la Fête des Vignerons la plus fréquentée de l’histoire. Plus...