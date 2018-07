Regarder le match au travail? Les patrons y sont favorables

La Suisse joue mardi son huitième de finale contre la Suède. Pendant les heures de bureau, à 16 h. Les milliers de supporters de l’équipe nationale qui sont censés travailler à ce moment-là vont-ils devoir regarder furtivement leur écran d’ordinateur ou leur mobile pendant que leur supérieur a le dos tourné? Une chance pour eux: nombre d’employeurs autorisent leurs collaborateurs à suivre le match. Certaines sociétés ont même déployé des moyens conséquents.

À Genève, le cigarettier Japan Tobacco International a installé une pelouse synthétique dans l’espace de restauration, où il invite ses employés à suivre en direct la Coupe du monde. Au bout du lac toujours, la multinationale américaine Procter & Gamble a aussi sa propre «fan zone» avec grand écran. Sa présence dans les locaux de l’entreprise «augmente l’énergie et la productivité», selon la porte-parole Carine Shili. Et, à Zurich, Sunrise convie ses collaborateurs à une séance de visionnage et de grillades.

Salle de cinéma réservée

Les fans lausannois de Vaudoise Assurances ne sont pas en reste: la société a installé un écran géant dans son restaurant et va offrir une boisson aux employés-spectateurs. Au siège de Nestlé, à Vevey, on pourra également soutenir la Suisse grâce à des écrans aménagés dans la cafétéria. «Cela dit, chaque collaboratrice et collaborateur est responsable de la gestion de son temps et du bon fonctionnement de son activité, puisque ces heures ne seront pas considérées comme temps de travail», ajoute Marianna Fellmann, responsable médias. Même refrain du côté de Migros, où les heures passées à regarder le match relèvent du temps libre, comme c’est le cas aussi chez Coop. «Une question d’équité pour plus de 90% de nos collaborateurs qui sont actifs dans la vente et la logistique et qui n’ont pas la possibilité de regarder la télévision», explique une porte-parole du détaillant bâlois.

Les employés de Credit Suisse, de leur côté, pourront eux aussi suivre le match. En Suisse alémanique et au Tessin, des salles de cinéma ont même été réservées pour l’occasion. UBS investit moins d’efforts, mais pense également aux fans de la Nati, qui pourront vibrer ensemble devant la compétition sur les coups de 16 h. Mais ils devront le faire sur les téléviseurs de l’établissement: ils ont l’interdiction de suivre l’événement en direct en streaming à leur poste de travail pour ne pas ralentir le système informatique de la banque.

«Pour moi, c’est hors de question de rater ce match. Je ne vais donc pas l’exiger de mes employés»

Dans le service public aussi, on est gagné par la fibre sportive. Les salles de pause des centres de tri de La Poste se sont étoffées de grands écrans. Les CFF n’ont rien prévu de particulier, mais laissent les fans de foot qui le peuvent organiser leurs horaires pour suivre le match.

Congé pour tous

Qu’en est-il dans les petites et moyennes entreprises? Président de l’Union suisse des arts et métiers, le conseiller national Jean-François Rime a annoncé lundi à ses quelque 100 employés qu’ils pourraient quitter le bureau à 15 h 30, à condition de rattraper les heures de travail manquées. Certains patrons se montrent encore plus généreux. À la tête d’une agence immobilière lausannoise comptant sept collaborateurs, Mathieu Maillard donne congé à toute son équipe dès 15 h, sans obligation de compensation. Pas étonnant pour ce passionné du ballon rond, président de la Confrérie du Lausanne-Sport. «Pour moi, c’est hors de question de rater ce match. Je ne vais donc pas l’exiger de mes employés.» Va-t-il faire preuve d’autant de souplesse après une victoire potentielle? La question ne se pose pas: la Suisse jouerait son quart samedi. (24 heures)